Tyler Robinson Q&A｜槍殺柯克疑兇曾是高材生　獲獎學金入大學　本是特朗普狂熱支持者 (15:19)

Q：羅賓遜家庭背景如何？

A：羅賓遜目前居於猶他州聖喬治市（St. George）。他的父親經營廚房與櫥櫃安裝公司，母親是社工。他與家人關係良好，社交媒體照片顯示，羅賓遜一家喜愛旅行和戶外活動，當中包括羅賓遜與兩名弟弟持槍的照片。

Q：羅賓遜學歷如何？

A：羅賓遜2021年畢業於聖喬治市Pine View高中，取得GPA（成績平均績點，Grade Point Average）4.0的優異成績，獲猶他州立大學提供4年獎學金錄取。但校方證實，羅賓遜只曾於2021年在該大學讀了一個學期就申請休學，沒再復學。羅賓遜之後入讀Dixie工程學院，現時是該校電工學徒課程的三年級學生，他亦於2022年獲得了電工學徒執照。

Q：羅賓遜性格如何？

A：據高中同學表示，羅賓遜非常沉迷電子遊戲，對遊戲設計感興趣，平時較安靜。另有曾與羅賓遜共事的電工表示，羅賓遜較害羞，除非他人主動攀談，否則較少說話。

Q：羅賓遜的政治立場如何？

A：選民紀錄顯示，羅賓遜的父母是註冊共和黨人，羅賓遜則是無黨籍選民，但從未投票。有近日曾與他共事的電工表示，羅賓遜很少談論政治，除非別人提起這話題，但「他不太喜歡特朗普或柯克」。不過有羅賓遜舊同學表示，昔日羅賓遜在2020年總統大選時支持特朗普，「我認識他和其家人時，他們如同死忠特粉，如今卻發生此事，我不知中間有什麼改變了」。

羅賓遜的親屬表示，羅賓遜近年對政治愈來愈狂熱，近日曾在家庭聚餐中提及柯克即將前往案發的猶他谷大學。猶他州長考克斯透露，羅賓遜用槍的彈殼被發現有反法西斯口號。

Q：羅賓遜為何落網？

A：警方公布疑兇閉路電視相片後，羅賓遜的父親認出相中人是兒子，當面質問他。羅賓遜承認犯案，父親游說他自首，但羅賓遜表示寧可自殺。後來經父親和一名牧師說服，羅賓遜最終同意自首。（CNN）