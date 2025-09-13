婦女檢查｜一文睇樂妍站服務詳情　64歲或以下可參加 (17:03)

提供婦女健康服務、由東華三院營運的3間「樂妍站」，繼港島樂妍站今年6月開設後，九龍及新界樂妍站本月已正式投入服務，分別位於藍田和屯門。各「樂妍站」本月起亦會推出個人化增值服務，包括人類乳頭瘤病毒基因分型（HPV DNA）檢測及乳房超聲波等服務。本文整理「樂妍站」提供的服務、所需費用、流程及地點等相關資訊，供讀者參考。