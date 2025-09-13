婦女檢查｜一文睇樂妍站服務詳情　64歲或以下可參加 (17:03)

提供婦女健康服務、由東華三院營運的3間「樂妍站」，繼港島樂妍站今年6月開設後，九龍及新界樂妍站本月已正式投入服務，分別位於藍田和屯門。各「樂妍站」本月起亦會推出個人化增值服務，包括人類乳頭瘤病毒基因分型（HPV DNA）檢測及乳房超聲波等服務。本文整理「樂妍站」提供的服務、所需費用、流程及地點等相關資訊，供讀者參考。
樂妍站｜服務對象、流程
參加「樂妍站」計劃的人士必須為64歲或以下、持香港身分證或豁免登記證明書的女性，已登記成為地區康健中心／站的會員，以及同意加入電子健康紀錄互通系統。
全港十八區的地區康健中心／站會接受合資格者登記，提供基本婦女健康服務，並為她們進行初步評估，按需要轉介至樂妍站排期接受服務。有意接受樂妍站服務的婦女必須先到地區康健中心／站登記成為會員【登記方法】。
樂妍站｜服務及收費
「樂妍站」提供基本服務及個人化增值服務，收費採共付模式，即政府提供部分資助，合資格婦女須支付共付額。
基本服務及共付額：
專屬護士診所 $80 醫生評估及諮詢 $150 子宮頸癌篩查（子宮頸細胞檢查） $150 乳癌篩查（2D乳房造影） $250
個人化增值服務及共付額：
|HPV 病毒基因測試
|$500
|乳房超聲波掃描
|$500
|3D乳房造影
|單側$1500、雙側$2500
樂妍站服務詳情：wws.org.hk