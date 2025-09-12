明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

OK便利店學生八達通優惠　KFC$34新桶飯　大家樂$37珍珠鮑魚飯｜著數情報 (10:09)

不同食肆及便利店近日推出優惠，本文整理如下：

Circle K（OK便利店）
Circle K即日起至9月24日推出限時學生八達通優惠【詳情
．善字牌大腸/辣腸45克支裝 $9/2件
．樂事薯片50克（各款） $5/件
．維記特濃花生醬雪糕杯130毫升 $13/件
．維他奶山水無添加糖鮮豆漿480毫升 $8/件
．蒙牛優益C活性乳酸菌飲品340毫升（各款） $8/件
．維他奶/麥精維他奶330毫升紙包 $10/2件
．雀巢咖啡椰青美式咖啡/絲滑椰奶咖啡/椰青美式咖啡268毫升 $10/件
．嘉頓迷你瑞士卷（各款） $13/2件
．燒賣/咖喱魚蛋/ 魚蛋燒賣雙拼 $11/10粒

另外Circle K推出維他奶優惠，即日起至9月24日，買維他奶480毫升一支，送低糖果味豆奶系列330毫升或VitaOat燕麥奶系列250毫升（各款）一盒。【詳情

KFC
．$34葡汁巴辣雞粒桶飯餐──即日起上午11時後，全新桶飯葡汁巴辣雞粒桶飯餐連飲品限時售$34，全港分店供應（山東街、亞洲國際博覽館、又一城、太安樓、海富中心、啟德體育園除外）【詳情

大家樂
午市優惠──珍珠鮑魚滑蛋海皇飯售$37，豉椒枝竹炆雞飯售$39， 周一至日供應【詳情

：資料以店方公布為準

相關字詞﹕著數情報 便利店優惠 大家樂 OK便利店 連鎖快餐優惠 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞