Charlie Kirk｜柯克中槍前一刻正回答槍械暴力問題　生前曾挺擁槍權：有人被槍殺也值得 (12:20)

哥倫比亞廣播公司（CBS）引述靠近演講台的目擊者Raydon DeChene報道，事發前一刻，一名參加者向柯克提問美國槍械暴力氾濫的問題，問道：「你知不知道過去10年美國有多少名嚴重槍擊案槍手？」柯克拿起米高峰問：「是否計算幫派暴力在內？」隨後現場傳出一下槍聲，柯克疑似頸部中槍，血流如注，整個人從椅上倒地，現場一片混亂。

Raydon DeChene說，「我當時就在前排，諷刺地柯克當時正在討論槍械管制」，然後看見柯克突然抓住頸項。她說：「血流了一地，他還反了白眼。我感覺槍聲像是從我後方來，只是一下槍聲，然後全部人趴在地上。」

有網民則重提，支持擁槍的柯克2023年曾在「美國轉折會」一場活動上，公開表示這世界「不可能完全沒有人死於槍下，極其量只能減少槍擊造成的死亡」，又稱「我認為，為了能夠擁有第二修正案來保護我們其他上帝賦予的權利，每年不幸地付出一些槍擊死亡事件的代價是值得的」。美國憲法第二修正案保障人民擁有和攜帶武器的權利。（路透社／CBS）