即時熱點

Charlie Kirk是誰？｜柯克創立組織助特朗普吸年輕支持者　著名網紅、保守派新星　社交平台擁530萬追隨者 (13:27)

美國著名右翼評論員柯克（Charlie Kirk）周三（10日）遭槍擊身亡，終年31歲。柯克是總統特朗普的重要政治盟友，獲讚在去年總統大選成功為特朗普吸納年輕選民。他也是著名網紅、青年保守派運動領袖之一，被視為保守派新星。

生於芝加哥富裕郊區的柯克是建築師之子，高中時便熱衷於政治，曾為競逐參議員的共和黨人助選。畢業後他入讀社區大學，但最終休學，全心投入政治活動。

2012年，年僅18歲的柯克有份創立組織「美國轉折點」（Turning Point USA, TPUSA），致力向大學及高中校園推廣保守派政治理念。短短十多年，該組織已成為美國最大保守派青年團體。柯克儼如該團體「代言人」，今次他遭槍擊的場合，正是「美國轉折點」的校園巡迴活動之一。柯克在社交平台X擁有530萬追隨者，其網上廣播節目「The Charlie Kirk Show」每月吸引超過50萬聽眾，別具影響力。

去年大選期間，「美國轉折點」致力為特朗普拉攏年輕選民，多次為特朗普舉行競選集會，成功吸引數萬名新選民完成登記，協助特朗普在亞利桑那州翻盤。柯克自此與特朗普關係愈見密切，不但獲特朗普邀請出席就職禮，更經常出入白宮。過往多場「美國轉折點」活動上，特朗普及副總統萬斯也有應邀出席。

柯克遺孀為前「亞利桑那州小姐」Erika Lane Frantzve，二人育有兩名子女。（BBC/NBC/路透社）

相關報道：美右翼評論員柯克被槍殺　特朗普下令下半旗致哀【短片看事發一刻】

相關字詞﹕柯克 特朗普 猶他州 槍擊案 編輯推介 熱門HOTPICK

