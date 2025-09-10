蘋果發布會2025｜AirPods Pro 3增測心率、即時翻譯功能　Apple Watch 11、Ultra 3可偵測血壓 (13:56)

AirPods Pro 3

．全新心率感測功能，追蹤用家運動時的心率及卡路里消耗量。據蘋果介紹，AirPods Pro 3配備「光體積變化描記圖法」感測器，以每秒256次的頻率發射不可見的紅外線光，藉此測量血流中的光吸收來進行偵測。搭配AirPods Pro加速度計的感測器融合技術、陀螺儀、GPS，以及全新iPhone裝置端AI模型，使用者能在「健身」APP中進行50多種類型的體能訓練，追蹤心率和消耗的熱量

．AirPods Pro 3支援「即時翻譯」，這是由運算音訊技術和Apple Intelligence驅動，啟用時，「即時翻譯」能協助使用者理解不同的語言，並透過AirPods以自然的方式說話來進行溝通。

AirPods的「即時翻譯」功能目前支援英文、法文、德文、葡萄牙文和西班牙文，並且在今年底前新增支援四種語言：義大利文、日文、韓文和中文（簡體）。

AirPods Pro 3價錢：1849元（9月19日起發售）

Apple Watch Series 11及Apple Watch Ultra 3

．可偵測用家長期血壓偏高的迹象，若疑似患上高血壓便會作出通知

．設睡眠分數，按睡眠時長、就寢規律、醒來頻率，以及每個睡眠階段的時長等分析，並給予評分

．據蘋果介紹，Apple Watch Ultra 3配備Apple Watch中最大、最明亮的屏幕

Apple Watch Series 11價錢：3199元起（9月19日起發售）

Apple Watch Ultra 3價錢：6499元起（9月19日起發售）

