蘋果iPhone 17系列重點特色一文看　iPhone Air採A19 Pro晶片　Pro/Pro Max 8倍光學變焦iPhone歷來最遠 (12:46)

Apple發布全新iPhone 17系列，包括iPhone 17、iPhone Air及iPhone 17 Pro/Pro Max，並將於本周五（12日）晚上8時開始接受預訂，下周五（19日）正式發售。本文整理iPhone 17系列重點特色。【iPhone 17系列價錢】
iPhone 17系列重點特色
．iPhone Air：新登場的iPhone Air僅5.6毫米，是歷來最薄的iPhone
．晶片：使用A19（iPhone 17）或A19 Pro（iPhone 17 Air、Pro/Pro Max）晶片；據蘋果介紹，A19建基於第三代3納米技術，大大提升速度，A19 Pro的性能更比上一代提升了40%
．相機鏡頭：主鏡頭4800萬像素，前置鏡1800萬像素；據蘋果介紹，在iPhone Pro/Pro Max，200毫米焦距的8倍光學變焦是iPhone歷來最遠拍攝範圍
．屏幕尺寸：iPhone 17 6.3吋、iPhone Air 6.5吋、iPhone 17 Pro 6.3吋、iPhone 17 Pro Max 6.9吋
．容量：iPhone 17不再有128GB選項，最低為256GB
iPhone 17：256/512GB
iPhone 17 Air：256/512GB、1TB
iPhone Pro：256/512GB、1TB
iPhone Pro Max：256/512GB、1/2TB
．顏色
iPhone 17：紫、綠、藍、白、黑
iPhone 17 Air：天藍、淺金、白、黑
iPhone Pro：銀、橙、藍
iPhone Pro Max：銀、橙、藍
