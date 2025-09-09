美眾議院委員會公開疑是特朗普贈愛潑斯坦不雅插畫　白宮：特朗普沒畫過 (11:25)

正調查美國「富豪淫媒」愛潑斯坦相關案件的國會眾議院監督委員會，周一（8日）公布了愛潑斯坦遺產中一批文件紀錄，當中包括被指是2003年愛潑斯坦50歲生日時，獲現任總統特朗普贈送的一封生日信，信上有一幅手繪的裸女輪廓插畫，畫中有疑似特朗普的簽名。白宮發言人萊維特周一再次否認該信屬實，強調「很明顯特朗普沒有畫過這幅畫，也沒有簽過名」，特朗普的法律團隊會繼續採取法律行動。
眾議院監督委員會的民主黨成員Robert Garcia在社交平台X公開該幅插畫，可見畫中有一段「Donald」（特朗普名字同名）及「Jeffrey」（愛潑斯坦名字同名）之間的文字對話。文中「Donald」向「Jeffrey」祝賀生日快樂，又提及「願每一天都有新的美好秘密」（may every day be another wonderful secret），X帖文留言稱「究竟隱瞞了什麼呢？」
Robert Garcia在聲明中稱：「特朗普是時候向委員會交代真相，以及公開所有愛潑斯坦檔案，美國人要求得到答案。」
《華爾街日報》7月時曾報道該封不雅生日信之事，特朗普隨即否認曾寫該信，聲稱自己「從不畫畫」，更入稟控告《華爾街日報》、其母公司新聞集團及新聞集團名譽董事長梅鐸誹謗，索償至少100億美元（780億港元）。（法新社/BBC）