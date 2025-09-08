明報新聞網
即時熱點

社區報去•留｜《馬聞》成員7年來堅持記錄馬鞍山故事　只為街坊「有嘢睇」【短片】 (09:32)

鞍山．記錄（採訪、剪接：呂婉怡　拍攝：王乙峰、呂婉怡）

多份社區報近年陸續退場，包括大埔《埔報》停刊【相關報道】。不過，仍然有人選擇逆流而行，7年來的堅持只為街坊「有嘢睇」。馬鞍山社區報《馬聞》就是其中一份仍然努力記錄，也是現時規模較大的社區報，10多個成員年齡由18至60歲，老中青三代都有。這份社區報打破代溝，更將區內五湖四海的人連結，大家共同有一個目標——「說好馬鞍山故事」。（採訪、剪接：呂婉怡　拍攝：王乙峰、呂婉怡）

社區報的核心是「人」，無論是記錄的人抑或被記錄的人，有人才可以為這個地方增添一點歷史。《馬聞》成員Jay分享最深刻的採訪是記錄礦工遺孀的口述歷史，「因為那個價值在於被看見」，Jay希望發掘社區的小故事，藉報道留下痕迹，「這是一個途徑去追溯我們做過這件事」。

《馬聞》團隊在2018年創立，2019年出版創刊號，不同世代的成員對這份報紙有不同的寄望，60歲的Gigi希望《馬聞》能夠薪火相傳，讓有火的年輕人加入，而年紀較大成員可做後盾；25歲的Ines則認為，現時營運模式是最好的安排，「我覺得現在的狀態是，大家可以多幾個人，不需要貢獻超級多，但是大家都可以享受到社區的共同性」。

《馬聞》每半年出版一期，每次發行約8000份，但今期決定減印至6000份，開源節流只為可以「捱耐啲」。為何還堅持印實體報？《馬聞》成員Emily分享一名讀者的話：「我會更加珍惜看你們，因為怕之後沒東西看」，這份期待令Emily堅持至今。Ines說：「派實體報才可以打破同溫層，以及有更加實際的連結」，維持社區報經營並不容易，但「即使出得不穩，佢唔死已經係一個奇蹟」。

相關字詞﹕社區報 區報 馬鞍山 馬聞 埔報 編輯推介 熱門HOTPICK

