即時熱點

極端天氣下大雨濕身　中醫提醒易致「外邪」入侵　推介3茶飲湯水提正氣紓不適 (09:14)

極端天氣不時出現，一方面天氣炎熱，另一方面會突然傾盆大雨，人很容易淋濕身，這樣對身體有什麼影響？註冊中醫師何肇婷接受明報電子平台組訪問指出，外在天氣變化若對人體造成影響，中醫稱為「外邪」，包括風、寒、濕、暑、燥及火，「外邪」或會令身體引起各種問題，如身重困倦、濕疹、痤瘡、感冒等，她建議大家平日提升身體正氣，增強抵抗力，並推介3款提升身體正氣湯水及紓緩不適茶飲。

●較常見「外邪」引起的不適

．濕邪困脾：易感疲倦、食慾不振、身重困倦、大便黏

．濕熱：皮膚問題如濕疹及痤瘡、煩躁易怒、多夢易醒、口苦

．風邪入侵：頭痛、鼻塞流鼻水、咳嗽、關節痠痛

．寒濕：關節疼痛、腸胃不適、腹瀉

●如何提升身體正氣？

．飲食調養：根據體質及天氣轉變，選擇合適食材；少吃生冷寒涼或油膩煎炸，注意脾胃保健

．作息規律：早睡早起，確保能補充及避免過分消耗氣血

．適度運動：根據身體狀態運動，微微出汗便可，出汗後要抹乾身體，體溫稍涼後才進入冷氣地方

．注意保暖：適時添衣，避免長期留在冷氣地方

．情志調和：保持心情舒暢，注意壓力或憂慮對身體的影響

●提升身體正氣湯水／紓緩不適茶飲

四神湯【適合大部分人】

材料：茯苓25克、芡實25克、蓮子30克、淮山30克、排骨200克、水約2公升

方法：蓮子、茯苓、淮山、芡實洗淨，以水浸泡20分鐘。排骨切件汆水備用，將所有材料放鍋中，加水煲滾後，轉中火煲1.5小時，最後加鹽調味即可。

功效：健脾開胃祛濕

適合：一般人保健脾胃、提升正氣之用

陳皮紫蘇茶【適合感冒初起，或因吃過多生冷食物導致腸胃不適者】

材料：紫蘇葉10克、陳皮1角、生薑3片、水750毫升

方法：藥材稍作沖洗，生薑切片，陳皮剪細塊。鍋中加水，加入所有材料，大火煮滾後，轉中小火煲20分鐘。

功效：解表散寒、溫中和胃

適合：感冒初起（怕冷、頭痛、流清鼻水），或多食生冷導致腸胃不適（胃脹、食慾下降、反胃、腹瀉等)

五指毛桃淮山扁豆湯【適合關節腰背易痠痛者】

材料：五指毛桃60克、淮山30克、炒扁豆30克、陳皮1角、瘦肉250克、水約2公升

方法：炒扁豆洗淨，以水浸泡20分鐘，瘦肉切件汆水備用。將所有材料放鍋中，加水煲滾後，轉中火煲1.5小時，最後加鹽調味即可。

功效：健脾祛濕、舒筋活絡

適合：關節腰背易痠痛者，尤其下雨天或潮濕天氣易誘發者

（註：各人體質不同、食物過敏情況不同，倘有任何疑問，應先向註冊中醫師或家庭醫生查詢。）

文：謝美琳

相關字詞﹕極端天氣 中醫 中醫養生 中醫教路 外邪

