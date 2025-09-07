明報新聞網
即時熱點

天文台：今晚9時20分改發八號波　預料至少維持至周一早上11時 (18:00)

【17:45】天文台表示，會在今日（7日）晚上9時20分改發八號烈風或暴風信號，並會在八號信號生效前約兩小時發出「預警八號特別告示」。預料塔巴會在明早（8日）日出前後於香港西南面200公里內掠過，隨後在廣東西部登陸，八號烈風或暴風信號會至少維持至明早11時。

【14:45】天文台考慮今晚9時至午夜12時之間改發八號烈風或暴風信號。

【11:45】三號強風信號，現正生效。天文台表示，隨着塔巴逐漸靠近，本港風勢將逐步增強。三號強風信號會在今日（7日）日間維持。按照現時預測，塔巴將於明早（8日）在香港西南面200公里左右掠過。由於其環流較為細小，天文台會視乎其增強速度及最接近本港的距離，評估是否需要在今晚改發更高熱帶氣旋警告信號。

【09:05】三號強風信號，現正生效。預料本港平均風速每小時41至62公里。今日（7日）上午9時，熱帶風暴塔巴集結在香港以南約420公里，即在北緯18.5度，東經114.4度附近，預料初時移動緩慢，稍後向西北偏北移動，時速約14公里，靠近廣東西部沿岸並逐漸增強。過去數小時，塔巴繼續橫過南海北部並有增強迹象。本港離岸及高地已吹強風，預料風力會繼續增強，三號強風信號會在今日日間大部分時間維持。

按照現時預測，塔巴會進一步增強，明早（8日）於香港西南面200公里左右掠過，但其環流較為細小。天文台會視乎其增強速度及最接近本港的距離，評估是否需要在今晚改發更高熱帶氣旋警告信號。（天文台）

【02:41】天文台今日（7日）凌晨2時40分改發三號強風信號。在過去數小時，塔巴繼續穩定地橫過南海北部。預料受與塔巴相關的強風區影響，本港風勢將會逐漸增強。三號強風信號會在今日日間大部分時間維持。

按照現時預測，塔巴會逐漸增強，在周一（8日）早上於香港西南面200公里左右掠過，但其環流較為細小。天文台會視乎其增強速度及最接近本港的距離，評估是否需要在今晚改發更高熱帶氣旋警告信號。

預料本港今日驟雨漸轉頻密及有狂風，稍後雨勢頗大。周一仍有狂風大驟雨，初時風勢頗大。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受風暴潮影響，周一早上部分沿岸低窪地區有機會出現水浸。

