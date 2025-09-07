社區報去•留｜大埔《埔報》停刊　5年熱血堅持終畫句號　創辦人Nelson：光榮無悔【短片】 (19:04)

社區報幾年前曾經如雨後春筍般冒出，最高峰有超過20份報紙同時運作，不過時至今日已經寥寥可數，有人仍然堅持營運，只為街坊「有嘢睇」；有人志氣被消磨，加上種種因素，選擇「光榮結束」。明報電子平台組以影像記錄了大埔及馬鞍山社區報去與留的故事，一連兩天報道。（採訪、剪接：呂婉怡 拍攝：王乙峰、呂婉怡）
「我覺得呢個行為係大癲」，大埔社區報《埔報》的創辦人Nelson這樣形容自己辦報的歷程。現年28歲的他5年前創辦《埔報》，希望為社區做些事，於是開始放工寫稿、假日遊走大埔，為區報發掘不同故事的日子。
Nelson辦報的初衷是想打破隔膜，讓區內不接觸網絡的街坊都可接收到多元的聲音。惟做下來他發覺得到的迴響不多，理想和現實的落差令他氣餒，加上人手及資金緊絀，最終選擇出版完今期第14期後，停刊實體報紙。他稱，會保留《埔報》的社交平台，但不會如報紙般做很多採訪和報道，內容亦不會如報紙詳盡。
做社區報「無糧出」，這5年來留給Nelson最珍貴的回報，是種種獨一無二、屬於大埔人的經歷，「我覺得心靈上很滿足」，他亦感恩當日滿腔熱血的自己，讓這份報紙捱到今日，「我覺得很光榮，沒有遺憾」。
社區報《馬聞》影像專題將於周一（9月8日）報道。