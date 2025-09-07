白露節氣2025｜白露「秋燥」易喉乾咳嗽　中醫兩茶飲湯水利咽、按兩穴位紓咽喉不適 (09:29)

今日（7日）是二十四節氣中的白露，註冊中醫師徐思濠表示，白露天氣明顯轉涼，早晚溫差較大，或會出現「秋燥」不適徵狀（如喉乾、聲沙、乾咳、皮膚乾燥痕癢等），宜多食滋陰潤肺的食物（如馬蹄、雪梨、蜂蜜、百合等），亦要多喝水，避免進食煎炒烤焗辛辣食品。徐思濠提供茶飲及湯水（杏仁羅漢果茶及百合無花果潤肺生津湯）食譜各一，有助利咽潤肺，並說明按兩個穴位（魚際穴或天突穴）有助緩解咽喉不適。
●杏仁羅漢果茶（2-3人分量）
材料：南杏15克、北杏6克、羅漢果1/3個、清水1.5公升
做法：材料分別洗淨，羅漢果只用果殼，所有材料以1.5公升水煲20分鐘後，即可飲用。
功效：潤喉生津，利咽開聲。適合秋季口乾咽燥，大便燥結、皮膚乾燥痕癢者。
●百合無花果潤肺生津湯（3-4人分量）
材料：淮山15克、百合30克、雪耳10克、紅蘿蔔1個、無花果6粒、豬𦟌300克、清水3公升
做法：材料分別洗淨，紅蘿蔔去皮切件，豬𦟌汆水備用。全部材料以3公升水煲2小時後，加鹽調味即可飲用。
功效：潤肺止咳，生津利咽。可作保健飲用。
（註：各人體質不同、食物過敏情況不同，倘有任何疑問，應先向註冊中醫師或家庭醫生查詢。）
●按穴紓咽喉不適
魚際穴
位置：大姆指對下
按法：以脂腹在穴位按壓約1分鐘，會產生少許痠麻脹痛感覺，之後輕柔按摩幾下紓緩。1日可重複按多次。
功效：紓緩咽喉不適、喉嚨乾徵狀
天突穴
位置：兩個鎖骨中間的凹位
按法：以脂腹在穴位按壓約1分鐘，會產生少許痠麻脹痛感覺，之後輕柔按摩幾下紓緩。1日可重複按多次。
功效：紓緩氣管不適或有咳有痰