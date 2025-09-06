明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

天文台：午夜12時至周日凌晨3時改發三號強風信號　將評估需否周日晚改發更高風球 (16:50)

【16:50】天文台表示，會在午夜12時至明日（7日）凌晨3時之間改發三號強風信號。過去數小時，該熱帶氣旋穩定地向西北偏西方向移動，而其外圍雨帶亦正接近廣東沿岸。預料其強風區將於明日逐漸影響珠江口一帶。

按照現時預測，該熱帶氣旋會逐步增強，在下周一（8日）早上於香港西南面200公里左右掠過，但其環流較為細小。天文台會視乎其增強速度及最接近本港的距離，評估是否需要在明晚改發更高熱帶氣旋警告信號。

預料明日本港風勢逐漸增強，驟雨漸轉頻密。下周一有狂風大驟雨，初時風勢頗大。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受風暴潮影響，下周一早上部分沿岸低窪地區有機會出現水浸。

【12:29】天文台表示，該熱帶低氣壓現時環流較為細小，其強風區仍然與廣東沿岸保持相當距離。一號戒備信號會在今日維持。

【10:06】一號戒備信號現正生效，會在今日（6日）大部分時間維持。

上午10時，位於南海中北部的熱帶低氣壓集結在香港之東南偏南約590公里，即在北緯17.8度，東經117.1度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約12公里，逐步增強並靠近廣東西部沿岸。該熱帶低氣壓環流較為細小，預料會在今日日間與香港保持約500公里或以上的距離。

按照現時預測，該熱帶低氣壓會逐步增強並靠近廣東西部沿岸。天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在明日（7日）初時改發三號強風信號。（天文台）

相關字詞﹕天氣速遞 天文台 天氣 一號戒備信號 編輯推介

上 / 下一篇新聞