明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

Giorgio Armani離世　名人悼念　茱莉亞羅拔絲：他是傳奇 (12:41)

意大利殿堂級時裝設計師Giorgio Armani周四（4日）逝世，享年91歲。各界名人紛紛悼念，荷李活女星茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）形容Armani是一個傳奇，意大利總理梅洛尼亦發文悼念稱，Armani以優雅、冷靜和創造力，為意大利時裝界增添光彩，激勵全世界，形容他是意大利的代表人物。

意時裝巨匠 Giorgio Armani逝世】

圖看Giorgio Armani經典時刻　細味他的光輝歲月】

茱莉亞羅拔絲曾多次穿着Armani的作品，她在Instagram留言悼念，稱Armani是「一個真正的朋友，一個傳奇」。澳洲女星姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）稱，Armani離世「留下了不可能被填補的空白，不單是時裝界，也是藝術、設計及電影等範疇，也在人們心中留下空白。」

金像影帝羅素高爾（Russell Crowe）也在社交平台X講述一段軼事，他表示1997年康城影展時他遺失行李，故此買了第一套Armani西裝，「從此我和Armani西裝就結下不解之緣，至今仍繼續。」

時裝界同行亦悼念Armani。LVMH集團創辦人阿爾諾（Bernard Arnault）對這名競爭對手讚賞有加，「Armani為意式優雅賦予全球影響力和地位。他創造了光與影結合的獨特風格，並轉化為非常成功的創業之旅。」LVMH集團表示，Armani是戰後黃金一代設計師的最後一位代表，塑造優雅的最高標準。《福布斯》雜誌估計Armani個人財富超過120億美元（約935億港元）。

開雲集團董事會主席兼行政總裁Francois-Henri Pinault形容Armani是「非凡的夢想家」，重新定義了何謂「優雅」，「他的影響力遠遠超出了時尚領域，將繼續激勵一代又一代的人」。（路透社／法新社）

相關字詞﹕Giorgio Armani 意大利 設計師

上 / 下一篇新聞