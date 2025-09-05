Giorgio Armani離世　名人悼念　茱莉亞羅拔絲：他是傳奇 (12:41)

【意時裝巨匠 Giorgio Armani逝世】

茱莉亞羅拔絲曾多次穿着Armani的作品，她在Instagram留言悼念，稱Armani是「一個真正的朋友，一個傳奇」。澳洲女星姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）稱，Armani離世「留下了不可能被填補的空白，不單是時裝界，也是藝術、設計及電影等範疇，也在人們心中留下空白。」

金像影帝羅素高爾（Russell Crowe）也在社交平台X講述一段軼事，他表示1997年康城影展時他遺失行李，故此買了第一套Armani西裝，「從此我和Armani西裝就結下不解之緣，至今仍繼續。」

時裝界同行亦悼念Armani。LVMH集團創辦人阿爾諾（Bernard Arnault）對這名競爭對手讚賞有加，「Armani為意式優雅賦予全球影響力和地位。他創造了光與影結合的獨特風格，並轉化為非常成功的創業之旅。」LVMH集團表示，Armani是戰後黃金一代設計師的最後一位代表，塑造優雅的最高標準。《福布斯》雜誌估計Armani個人財富超過120億美元（約935億港元）。

開雲集團董事會主席兼行政總裁Francois-Henri Pinault形容Armani是「非凡的夢想家」，重新定義了何謂「優雅」，「他的影響力遠遠超出了時尚領域，將繼續激勵一代又一代的人」。（路透社／法新社）