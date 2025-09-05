明報新聞網
即時熱點

中醫養生水果罐頭3食譜　雪梨、蘋果、菠蘿應對秋燥 (09:16)

水果除了新鮮食用，原來亦可製成罐頭，方便存放。立秋過後本港天氣雖然仍然炎熱、潮濕，不過仍可利用水果為秋季乾燥天氣做準備。註冊中醫師胡玘君推介3個水果罐頭養生食譜：雪梨陳皮罐頭、菠蘿薑片罐頭及蘋果肉桂罐頭，分別有燥濕健脾、生津潤燥及散寒等功效。

●雪梨陳皮罐頭

材料（製約4罐 X 300毫升）：雪梨4個、陳皮2片、黃冰糖150克、清水800毫升、鹽適量、300毫升耐熱寬口玻璃密封罐4個

功效：應對白天陽光猛，多雨天氣，雪梨潤肺生津、清燥熱。陳皮燥濕健脾。黃冰糖補中益氣，潤而不滯。食譜適合脾虛有濕，且容易上火的人，如喉嚨痛、熱氣。糖尿病患者不宜食。

製法：

1. 雪梨洗淨，削皮去核切塊（約3厘米厚），浸鹽水5分鐘防氧化。
2. 陳皮泡軟刮瓤。
3. 鍋中下清水、陳皮，大火煮沸，轉小火煮20分鐘。
4. 加入雪梨、黃冰糖，保持微沸（約85°C）煮15分鐘，至雪梨半透明，熄火。
5. 夾固體食材入已消毒及乾透的玻璃罐，再注入熱糖水至距瓶口1厘米位置，液體需蓋過雪梨。
6. 用筷子輕戳罐內排除氣泡，立刻蓋緊蓋子，將玻璃罐倒扣放置30分鐘後轉正，放涼後放入雪櫃，可放1至2星期，開罐後3日內食完。

●菠蘿薑片罐頭

材料（製約4至5罐 X 300毫升）：新鮮菠蘿2個（約2.5-3千克、可選毋須去芯的菲律賓金菠蘿或台灣鳳梨）、黃冰糖200至300克、清水800毫升至1升、海鹽1茶匙、檸檬半顆榨汁、生薑6片、300毫升耐熱寬口玻璃密封罐4至5個

功效：菠蘿生津止渴，滋陰潤燥。黃冰糖滋陰潤肺。生薑溫中抗寒，暖胃。食譜應對多雨天氣濕熱困脾導致的胃口差、消化不良、身體沉重乏力，或食生冷食物而出現的胃不適、痛經。糖尿病患者不宜食。

製法：
1. 鍋中放入清水、冰糖、海鹽，中小火煮至冰糖完全融化（勿沸騰）。
2. 加入檸檬汁，拌勻，熄火備用。
3. 瀝乾菠蘿塊及生薑，放入微溫的糖水。
4. 開中火煮至糖水邊緣冒小泡（約85°C），立即轉小火煮5分鐘，煮至菠蘿半透明即可，勿煮爛。
5. 趁熱將菠蘿塊與糖水裝入已消毒及乾透的玻璃罐，液體需蓋過菠蘿，至距瓶口1厘米位置。
6. 用筷子輕戳罐內排除氣泡，立刻蓋緊蓋子，將玻璃罐倒扣放置30分鐘後轉正，放涼後放入雪櫃，可放1至2星期，開罐後3日內食完。

●蘋果肉桂罐頭

材料（製約4罐 X 300毫升）：蘋果4個、肉桂4條、黃冰糖150克、清水800毫升、鹽適量、300毫升耐熱寬口玻璃密封罐4個

功效：食譜補火助陽，溫經通脈，肉桂熱性，有暖身之效，加入蘋果生津滋潤，補而不燥。適合秋末天涼，出入冷氣房怕冷的人，改善怕冷情況。糖尿病患者不宜食。

製法：
1. 蘋果洗淨，削皮去核切塊（約3厘米厚），浸鹽水5分鐘防氧化。
2. 鍋中下清水、肉桂，大火煮沸，轉小火煮20分鐘。
3. 加入蘋果、黃冰糖，保持微沸（約85°C）煮15分鐘，熄火。
4. 夾固體食材入已消毒及乾透的玻璃罐，再注入熱糖水，距瓶口1厘米。
5. 用筷子輕戳罐內排除氣泡，立刻蓋緊蓋子，倒扣放置30分鐘後轉正，放涼後放入雪櫃，可放1-2星期；開後3日內食完。

滾水燙玻璃瓶、筷子消毒

胡玘君提醒，製作罐頭的食具容器要消毒無水氣，可將筷子、玻璃瓶等放入滾水燙5至10分鐘，夾起倒扣水分，攤涼後用風筒吹至乾透。

註：各人體質不同、食物過敏情況不同，倘有任何疑問，應先向註冊中醫師或家庭醫生查詢。

文：陳凱雯

