抗戰勝利80周年｜紀念大會及閱兵周三上午9時揭序幕　一文睇流程、軍備亮點 (10:26)

●時間地點

紀念大會上午9時在天安門廣場揭開序幕，鳴放禮炮及升國旗儀式後，習近平將發表講話，隨後舉行閱兵。閱兵動用上萬人、上百架飛機、數百台地面裝備，時長約70分鐘。

●閱兵流程

閱兵活動將按照閱兵式、分列式2個步驟進行，編設45個方（梯）隊。

在閱兵式環節，受閱部隊將在長安街列陣，接受習近平檢閱。在分列式環節，將依空中護旗梯隊、徒步方隊、戰旗方隊、裝備方隊、空中梯隊的順序，依序通過天安門廣場。

●官方公布受閱裝備

受閱武器裝備均是國產現役主戰裝備，是2019年國慶大閱兵後解放軍新一代武器裝備的集中亮相。

受閱武器以新型四代裝備為主體，如新型坦克、艦載機、殲擊機等；並遴選陸上、海上、空中系列無人智能和反無人裝備，以及網電作戰等新型力量受閱，包括新型無人機、定向能武器、電子干擾系統等。還有高超聲速、防空反導、戰略導彈等先進裝備亮相。

空中梯隊受閱的戰機很多是首次亮相閱兵場，還有不少機型將掛載武器裝備受閱。

●內媒預料可能出現的焦點裝備

官方未有公布受閱裝備名單，不過內地媒體根據此前閱兵綵排內容，預料閱兵可能有以下焦點裝備亮相：

＊隱形戰機殲35A

＊隱形戰機殲20升級版，即殲20A及雙座版殲20S

＊海軍艦載機版殲35、殲15T

＊空警600預警機

＊陸軍99A主戰坦克

＊裝備105毫米主炮的中型坦克，疑設四面相控陣雷達，配有高仰角榴彈發射器

＊東風導彈，可能有新型號亮相

＊鷹擊-15、鷹擊-17、鷹擊-19和鷹擊-20等導彈

＊紅旗-19防空導彈

＊海軍大型水下無人潛航器

●出席嘉賓

26名外國國家元首和政府首腦將出席紀念活動，包括俄羅斯總統普京、朝鮮領導人金正恩、柬埔寨國王西哈莫尼、越南國家主席梁強、巴基斯坦總理夏巴茲、伊朗總統佩澤希齊揚等。俄方透露，閱兵式上，普京將以主要嘉賓身分坐在習近平右邊，金正恩則會坐在習近平左邊。

另有一些國家議長、政府副總理、高級別代表、國際組織負責人、前政要獲邀出席，包括韓國國會議長禹元植、聯合國糧農組織總幹事屈冬玉、日本前首相鳩山由紀夫等。

●直播

中央廣播電視總台將進行現場直播，新華網進行圖文直播；無綫翡翠台及新聞台、ViuTV 99台、HOY TV 77台等均會直播。