即時熱點

開學打氣優惠　惠康全線門市買滿168元享八八折　麥當勞一連七日指定早餐25元至30元 (10:22)

各位學生開學在即，本港多間商戶都推出優惠，當中不乏學生早餐優惠，為迎接新學年的學生們打打氣。

●惠康
惠康於8月30日及31日一連兩天舉行全場八八折優惠。8月30日（周六）是門市限定，於全線惠康門市買滿168元，即享全場八八折。8月31日（周日）是惠康網店限定優惠，於網店買滿888元或「網購店取」消費滿168元，亦可享八八折。

●麥當勞
9月1日開學首星期，麥當勞App推出限時早餐優惠，周一至周五有3款25元早晨套餐，周末另有兩款30元指定早晨套餐。

＊9月1日至5日（周一至周五）25元早晨套餐（早上4時-11時適用）
豬柳蛋漢堡超值早晨套餐、火腿扒芝士包超值早晨套餐、炒雙蛋包超值早晨套餐（均配薯餅及McCafé咖啡）

＊9月6日至7日（周六至周日）30元早晨套餐（早上4時-11時適用）
熱香餅精選套餐、楓糖班戟豬柳蛋漢堡早晨套餐（均配薯餅及McCafé咖啡）

●7-Eleven
7-Eleven推出開學優惠，即日起至9月9日期間，可以優惠價於7-Eleven或7-Eleven App購買指定麵包、零食、飲品，以及精選7-SELECT產品。

即日起至9月2日部分優惠包括：
＊各款嘉頓忌廉檳/迷你瑞士卷，優惠價19元/3件
＊各款嘉頓迷你威化（34克）/ 時時食夾心餅6片裝，優惠價10元/3件

9月3日早上7時至9月9日部分優惠包括：
＊各款維他奶/維他奶燕麥奶（250至330毫升），優惠價7.5元/件，買一送一
＊各款維他牛奶飲品盒裝（236毫升），維他朱古力牛奶/低糖朱古力牛奶/高鈣低脂牛奶（250毫升），優惠價10元/2件
＊各款維他奶鈣思寳高鈣豆奶（250/330 毫升），優惠價10元/2件

●八達通＋Circle K
即日起至9月10日，以學生八達通在Circle K購買指定飲品及食品，可享專屬優惠，包括：
＊各款Circle K御飯糰，10元/件
＊各款維他保鮮牛奶（250毫升），5元/件
＊Binggrae香蕉味/士多啤梨味韓國奶（250毫升），7.5元/件

●華御結
即日起下載華御結OMUSUBI App並成為會員，可以100元購買一套4張電子優惠券套裝（原價196元），每張券可換領一份學生御結套餐，包含御結2件（$20或以下）及Qoo果汁飲品1盒，平均每餐25元。兌換優惠券時需穿着校服或出示有效學生證。

相關字詞﹕開學 開學優惠 早餐優惠 優惠 惠康 麥當勞

