即時熱點

黃澤林再報捷殺入美網32強　Coleman：破紀錄就係咁有feel　會盡力走到最遠 (13:38)

黃澤林（Coleman）再次為香港網球壇寫下歷史一頁，今晨（29日）首度出戰美國網球公開賽男單正賽次圈，世界排名173位、21歲的他擊敗排名第85位的澳洲籍球手阿當禾頓，破天荒殺入第3圈（32強）【相關報道】。黃澤林賽後受訪表示，能夠打入大賽是他的夢想，今屆美網為自己、為香港創造很多第一次，香港這麼小的地方，自己能代表香港打入美網，感到很開心，他會好好享受比賽，盡力走到最遠。他更在Instagram留言稱「破紀錄就係咁有feel」。

黃澤林賽後訪問

他在美網賽後記者會表示，禾頓是很強的對手，他以往與禾頓交手有輸有贏，所以對今場比賽的事前評估都係「五十五十」。現時他還在消化贏了比賽這件事，要冷靜一下，能夠勝出很開心。他表示，今屆美網能打入正賽，對自己、對香港來說都是第一次，因此不感到有壓力。他又說比賽所有對手都很強，自己沒有想太多，只想好好享受每個時刻。

球場上不時聽到廣東話大叫「加油」。黃澤林賽前在社交媒體已寫到：「香港！我們繼續一起破紀錄吧」。

黃澤林說，有打電話給父母報喜，但未知他們能否來美國觀看比賽，「他們是校長和教師，香港快將開學，可能有點困難，尤其媽媽較難抽時間，爸爸則比較隨心」。

黃澤林賽場上小習慣

黃澤林為香港網壇寫下一頁一頁歷史後，就連他在比賽期間的一舉一動都成為焦點，以往他試過休息時要求飲百事可樂。他上次回港時就解釋：「我不是很習慣喝咖啡，所以教練建議我嘗試可樂，意外地還真的幫助了自己打球。」

黃澤林 美網 網球 大滿貫 黃澤林Coleman

