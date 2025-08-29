明報新聞網
即時熱點

天文台取消所有熱帶氣旋警告信號 (18:10)

【18:10】天文台取消所有熱帶氣旋警告信號。

【16:51】天文台表示，位於南海中北部的熱帶低氣壓正逐漸遠離本港，移向海南島以南海域。本地天氣正進一步受中國東南沿岸的高壓脊主導，天文台會在下午6時10分取消所有熱帶氣旋警告信號，並隨即發出強烈季候風信號。受高壓脊影響，預料今晚（29日）及明日（30日）初時本港部分地區仍然間中吹強風。海有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。

【14:56】天文台表示，下午3時，位於南海中北部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約680公里，即在北緯16.6度，東經111.9度附近，預料向西北偏西移動，時速約22公里，大致移向海南島以南海域。

位於南海中北部的熱帶低氣壓開始逐漸遠離本港，移向海南島以南海域。同時，一道高壓脊正支配中國東南沿岸，在高壓脊與熱帶低氣壓的共同影響下，本港部分地區，包括離岸及高地間中吹強風。當熱帶低氣壓對本港的威脅減低，而本地天氣受高壓脊進一步主導，天文台會在下午4時至7時之間考慮以強烈季候風信號取代一號戒備信號。

【13:00】天文台表示，過去數小時，位於南海中北部的熱帶低氣壓穩定地移向海南島以南海域，在該熱帶低氣壓與中國東南部的高壓脊共同影響下，本港部分地區，包括離岸及高地間中吹強風。按照現時預測，該熱帶低氣壓在未來數小時於香港西南偏南600公里以外掠過，並稍為增強。一號戒備信號會至少維持至下午6時。

下午1時，位於南海中北部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約680公里，即在北緯16.5度，東經112.1度附近，預料向西北偏西移動，時速約22公里，大致移向海南島以南海域。

【08:18】位於南海中北部的熱帶低氣壓今早（29日）穩定地移向海南島以南海域，預料今日繼續向偏西方向移動並稍為增強，在下午初時最接近本港，於約600公里或以外掠過。除非該熱帶低氣壓採取較為靠近廣東沿岸的路徑，否則本港普遍持續吹強風的機會較低，一號戒備信號會至少維持至下午6時。

在上午8時，位於南海中北部的熱帶低氣壓集結在香港以南約680公里，即在北緯16.2度，東經113.2度附近，預料向西北偏西移動，時速約18公里，大致移向海南島以南海域。

上午8時，天文台錄得氣溫29.8°C，相對濕度70%。本港地區今日部分時間有陽光，稍後有一兩陣驟雨。日間炎熱，市區最高氣溫約32°C，新界再高一兩度。吹和緩至清勁東至東北風，離岸及高地間中吹強風。海有湧浪。展望明日（30日）部分時間有陽光。下周日（8月31日）及下周一（9月1日）有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。（天文台）

