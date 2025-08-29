明報新聞網
即時熱點

漬物DIY短片示範：醬漬青瓜【附營養師貼士】 (09:03)

漬物DIY短片示範：醬漬青瓜（拍攝及剪接︰呂婉怡）

胃口欠佳？漬物或醃製蔬菜較開胃，或許可刺激食慾味蕾。本文短片示範DIY自製「醬漬青瓜」，簡單容易，並由香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆（Annie）說明益處和注意事項。

醬漬青瓜食譜

材料：青瓜3條、蒜3粒、黑醋1茶匙、生抽2茶匙、麻油1茶匙、糖1茶匙、鹽1茶匙

製法：青瓜切段，蒜頭去皮切片（使用熟食砧板）。用鹽醃青瓜15分鐘至出水後洗淨（可用清水洗至少3遍，以免過鹹）。青瓜擠乾水分，放入已消毒容器，加入蒜片、所有調味料，攪勻，密封。放入雪櫃冷藏一晚。

黑醋助消化　麻油或糖宜減量

李杏榆表示，醬漬青瓜食譜中使用含有酵素的黑醋，有助消化。青瓜、 蒜、黑醋及生抽都是低熱量，而製作漬物的食材一般未經烹調，能保留大部分營養（如維他命、礦物質等）。不過如果想更健康，可考慮將麻油和糖分量再減。

正餐不宜只吃漬物

李杏榆重申，漬物只能當正餐的一部分，一餐之中不能只吃漬物，否則會營養不均衡。每次食漬物，只取出該次的食用分量；已取出但未食完的，不宜放回雪櫃。漬物存放雪櫃時，應與生肉分開。注意：消化能力較差者慎食。

容器及餐具消毒方法

‧ 煮沸殺菌：將容器放在攝氏100度的沸水中煮沸1分鐘以上

‧ 蒸氣殺菌：將容器以攝氏100度之蒸氣加熱1分鐘以上

片圖文：呂婉怡

