天文台發出一號戒備信號　至少維持至周五早上9時 (19:10)

在晚上7時，位於南海中北部的熱帶低氣壓集結在香港以南約770公里，即在北緯15.4度，東經115.3度附近，預料向西北偏西移動，時速約18公里，大致移向海南島以南海域。在該熱帶低氣壓與中國東南部的高壓脊共同影響下，本港今晚及明日部分地區，包括離岸及高地間中吹強風。隨着與熱帶低氣壓相關的雨帶靠近廣東沿岸地區，預料明日本港有幾陣驟雨，初時局部地區有狂風雷暴。海有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。

【17:18】天文台表示，於南海中北部的熱帶低氣壓即將進入本港800公里範圍內，將於今晚7時10分發出一號戒備信號。

按照現時預測，該熱帶低氣壓會大致移向海南島以南海域，並於明日（29日）中午前後最接近本港，於約600公里或以外掠過。在其與中國東南部的高壓脊共同影響下，今明兩日南海北部及華南沿岸風勢頗大，而本港部分地區，包括離岸及高地間中吹強風，海有湧浪。除非該熱帶低氣壓顯著增強，或採取較為靠近廣東沿岸的路徑，否則預料本港普遍持續吹強風的機會較低。

【15:38】天文台發出特別天氣提示，位於南海中北部的廣闊低壓區已增強為熱帶低氣壓，預料該熱帶低氣壓會在未來兩三小時進入本港800公里範圍內，天文台會在今晚6時至8時之間發出一號戒備信號。

按照現時預測，該熱帶低氣壓會移向海南島以南海域，並於明日（29日）中午前後最接近本港，於約600公里或以外掠過。在其與中國東南部的高壓脊共同影響下，今明兩日南海北部及華南沿岸風勢頗大，而本港部分地區，包括離岸及高地間中吹強風，海有湧浪。除非此熱帶氣旋顯著增強，或採取較為靠近廣東沿岸的路徑，否則預料本港普遍持續吹強風的機率較低。

【09:51】天文台發出特別天氣提示，位於南海中北部的廣闊低壓區在晚間採取偏南路徑，現時位於本港800公里範圍以外。而該廣闊低壓區正在整合中，預料會在今日（28日）逐漸發展為熱帶氣旋，並在今日稍後進入本港800公里範圍內，天文台會在今晚考慮發出一號戒備信號。預料該熱帶氣旋會大致移向海南島以南海域，並於明日（29日）中午前後最接近本港，在約600公里或以外掠過。

高空擾動正為南海北部及廣東沿岸帶來雷雨。此外，一個廣闊低壓區正為南海中北部帶來不穩定天氣，預料其會發展成熱帶氣旋。本港地區今日天氣預測大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。吹和緩東至東北風，稍後風勢清勁，離岸及高地間中吹強風，海有湧浪。

展望明日間中有驟雨，風勢較大，稍後驟雨減少。周末期間部分時間有陽光，仍有幾陣驟雨。（天文台）