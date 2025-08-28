開學焦慮Q&A｜暑假後學生重返校園易有「開學焦慮」　一文解構成因徵狀、應對方法 (11:41)

● 焦慮情況因何而起？

這種情況稱為開學焦慮症（Back-To-School Anxiety）或假期後症候群/綜合症（Post-Holiday Syndrome）。它不是一個正式的診斷，通常是指在假期過後出現的情緒狀況。

當人經歷重大事件例如假期時，會感到興奮，體內產生很多腎上腺素。但暑假結束，腎上腺素水平下降，可能令情緒持續低迷。

此外，暑假期間學生的生活作息時間和上學時可能有差異，開學後身體和大腦需重新適應。開學亦會「喚醒」學生對上學的記憶，可能過分放大上學時的不快經歷，產生負面情緒，容易引起焦慮等情況。

● 有何徵狀？

心理上，學生會出現不安或擔心新學年，如朋輩相處、新教師、功課、課堂等。若然情況嚴重，可能有抑鬱、焦慮、驚恐甚至傷害自己的念頭。

身體方面，可能會有腸胃不適、心跳加速、手震、出汗、肌肉繃緊、頭暈頭痛等狀況。

行為上，會心煩氣燥、容易發怒、失眠、胃口改變、易累、缺乏動力、難以集中精神、逃避課業、社交退縮，嚴重者甚至會遲到早退，不願回學校。

● 什麼人容易出現開學焦慮？

較易出現在性格內向、悲觀、易焦慮、適應力弱、曾有被欺凌經歷、精神科情況如患有自閉症譜系、過度活躍症、網絡成癮問題、抑鬱症或焦慮症的學生身上。

● 開學後情況會否改善？

開學後通常情況會有所改善。隨着逐漸適應，徵狀會在數天或數周內慢慢減少。如果對開學焦慮處理不當，或會有更嚴重問題出現，包括自信心受損，併發其他情緒問題。如情況持續惡化，應進一步轉介專業人士介入，或考慮藥物治療。

● 家長或學生應該如何應對？有什麼建議？

學生可學習觀察自己的情緒及身體反應，定期作鬆弛及呼吸練習、建立正面思維並減少自我批評，亦可自我獎勵。學生可回顧過去成功經驗，幫助建立信心。學生亦可學習接受未來有不確定性，與其擔心，不如學習接受不可掌控的事情；或是找朋友或師長傾訴。

家長的參與十分重要，例如耐心聆聽子女的擔心，給予情感支持及鼓勵，適當時提出意見。家長亦應學會調整心態，保持平靜。

● 學生迎接新學年或新學校，如何做好心理準備？

學生開學前，可逐步調節生活節奏，減少使用電子產品，循序漸進地適應早睡早起的生活。學生可提前預備所需的校園用品，增加回歸校園生活的信心。

文：林綺菁