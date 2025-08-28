明報新聞網
即時熱點

開學焦慮Q&A｜暑假後學生重返校園易有「開學焦慮」　一文解構成因徵狀、應對方法 (11:41)

暑假快將完結，不少學生經過長假後，對於開學可能會感焦慮或不安。香港中文大學精神科學系名譽臨牀助理教授何雅莉接受明報電子平台組訪問，講解開學焦慮的情況。

● 焦慮情況因何而起？
這種情況稱為開學焦慮症（Back-To-School Anxiety）或假期後症候群/綜合症（Post-Holiday Syndrome）。它不是一個正式的診斷，通常是指在假期過後出現的情緒狀況。

當人經歷重大事件例如假期時，會感到興奮，體內產生很多腎上腺素。但暑假結束，腎上腺素水平下降，可能令情緒持續低迷。

此外，暑假期間學生的生活作息時間和上學時可能有差異，開學後身體和大腦需重新適應。開學亦會「喚醒」學生對上學的記憶，可能過分放大上學時的不快經歷，產生負面情緒，容易引起焦慮等情況。

● 有何徵狀？
心理上，學生會出現不安或擔心新學年，如朋輩相處、新教師、功課、課堂等。若然情況嚴重，可能有抑鬱、焦慮、驚恐甚至傷害自己的念頭。

身體方面，可能會有腸胃不適、心跳加速、手震、出汗、肌肉繃緊、頭暈頭痛等狀況。

行為上，會心煩氣燥、容易發怒、失眠、胃口改變、易累、缺乏動力、難以集中精神、逃避課業、社交退縮，嚴重者甚至會遲到早退，不願回學校。

● 什麼人容易出現開學焦慮？
較易出現在性格內向、悲觀、易焦慮、適應力弱、曾有被欺凌經歷、精神科情況如患有自閉症譜系、過度活躍症、網絡成癮問題、抑鬱症或焦慮症的學生身上。 

● 開學後情況會否改善？
開學後通常情況會有所改善。隨着逐漸適應，徵狀會在數天或數周內慢慢減少。如果對開學焦慮處理不當，或會有更嚴重問題出現，包括自信心受損，併發其他情緒問題。如情況持續惡化，應進一步轉介專業人士介入，或考慮藥物治療。

● 家長或學生應該如何應對？有什麼建議？ 
學生可學習觀察自己的情緒及身體反應，定期作鬆弛及呼吸練習、建立正面思維並減少自我批評，亦可自我獎勵。學生可回顧過去成功經驗，幫助建立信心。學生亦可學習接受未來有不確定性，與其擔心，不如學習接受不可掌控的事情；或是找朋友或師長傾訴。

家長的參與十分重要，例如耐心聆聽子女的擔心，給予情感支持及鼓勵，適當時提出意見。家長亦應學會調整心態，保持平靜。

● 學生迎接新學年或新學校，如何做好心理準備？
學生開學前，可逐步調節生活節奏，減少使用電子產品，循序漸進地適應早睡早起的生活。學生可提前預備所需的校園用品，增加回歸校園生活的信心。

文：林綺菁

相關字詞﹕開學 開學焦慮 編輯推介 熱門HOTPICK

