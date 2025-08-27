天文台：周四早上或發一號戒備信號　料雨勢有時頗大 (17:43)

預料該低壓系統會移向海南島及其以南海域，但其強度存在變數。在該低壓系統與中國東南部的高壓脊共同影響下，明日及星期五（28日及29日）南海北部及華南沿岸風勢頗大，有驟雨、雷暴及狂風，海有湧浪。除非此低壓系統顯著增強，或採取較為靠近廣東沿岸的路徑，否則預料本港普遍持續吹強風的機率較低。

在該低壓系統與中國東南部的高壓脊共同影響下，明日及周五（28日及29日）南海北部及華南沿岸風勢頗大，有驟雨、雷暴及狂風，海有湧浪。除非此低壓系統顯著增強，或在較接近廣東沿岸發展，或採取較為靠近廣東沿岸的路徑，否則預料本港普遍持續吹強風的機率較低。市民請留意天文台的最新天氣消息，遠離岸邊及停止水上活動。（天文台）