即時熱點

天文台：周四早上或發一號戒備信號　料雨勢有時頗大 (17:43)

【17:39】天文台發出特別天氣提示：位於呂宋以西的廣闊低壓區已進入南海中北部並逐漸發展，但現時其組織仍然鬆散。若該廣闊低壓區在明早（28日）進一步發展為熱帶氣旋並位於本港800公里範圍內，天文台屆時會考慮發出一號戒備信號。另外，天文台預料本港明日有驟雨、雷暴及狂風，明早及日間雨勢有時頗大。

預料該低壓系統會移向海南島及其以南海域，但其強度存在變數。在該低壓系統與中國東南部的高壓脊共同影響下，明日及星期五（28日及29日）南海北部及華南沿岸風勢頗大，有驟雨、雷暴及狂風，海有湧浪。除非此低壓系統顯著增強，或採取較為靠近廣東沿岸的路徑，否則預料本港普遍持續吹強風的機率較低。

【12:08】天文台發出特別天氣提示：位於呂宋以西的廣闊低壓區已進入南海中北部並逐漸發展，但現時其組織仍然鬆散。若該廣闊低壓區在今晚至明早進一步發展為熱帶氣旋，天文台屆時會考慮發出一號戒備信號。預料該低壓系統會移向海南島及其以南海域，但其強度存在變數。

在該低壓系統與中國東南部的高壓脊共同影響下，明日及周五（28日及29日）南海北部及華南沿岸風勢頗大，有驟雨、雷暴及狂風，海有湧浪。除非此低壓系統顯著增強，或在較接近廣東沿岸發展，或採取較為靠近廣東沿岸的路徑，否則預料本港普遍持續吹強風的機率較低。市民請留意天文台的最新天氣消息，遠離岸邊及停止水上活動。（天文台）

