全運會｜全運會門票購買須知　採實名制　附購票方法 (17:57)

粵港澳合辦的第十五屆全運會及全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會，將先後於11月及12月展開。本港賽區與粵澳兩地將共同採用「一個平台、三地購票」做法，市民即日起可用香港身分證或港澳居民來往內地通行證，登入十五運會官方票務網站和殘特奧會官方票務網站，或在微信搜尋「十五運會官方票務」和「2025殘特奧會官方票務」小程序。全運會首批次的賽事門票將於8月28日起發售，門票將以實名登記，用人民幣定價，有關賽事項目及票價，請參見本文附圖2。
購票流程及注意事項
．網上購票前先在十五運會官方票務網站和殘特奧會官方票務網站實名註冊。若只買香港賽區門票，亦可親自前往各區香港中國旅行社購買紙本門票【詳情可瀏覽香港中旅社網站】
．十五運會和殘特奧會實施購票實名，每張有效證件僅限購買同一場次門票1張。視乎個別項目，每筆訂單限購同一場次門票3張或門票6張。香港賽區所有賽事，每筆訂單限購同一場次門票6張。
．本港市民購買香港和澳門賽區門票須使用身分證，購買廣東賽區項目門票則須使用港澳居民來往內地通行證（即回鄉證）
．電子門票可於賽事開始前24小時在官方線上票務平台進行一次實名轉讓；至於紙質門票，若屬香港賽區，可從賽事開始最少7天前向香港中旅社提出一次轉讓申請
專題網站：www.2025nationalgames.gov.hk