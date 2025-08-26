樂悠節·樂悠咭優惠｜8月28日起樂悠節指定商戶消費100元回贈8元　大家樂茶餐低至28元【附更多優惠詳情】 (17:05)

1/ 8月28日起 派828萬元現金回贈

由8月28日至9月10日，用樂悠咭於「828樂悠節」指定參與商戶實體店單次消費滿100元，賞8元現金回贈，推廣期內每張樂悠咭最多可獲回贈800元。[按此了解領取步驟]

2/ 商戶快閃優惠

今年有120個商戶和八達通聯乘推出樂悠咭獨家限定優惠，餐飲禮遇包括：

·麥當勞：以優惠價100元購買4個指定套餐的套票

·大家樂：樂悠茶餐低至28元

·Oliver's Super Sandwiches：樂悠茶餐低至28元

·一粥麵：惠顧單點粥品送香滑齋腸粉

·大快活：惠顧滿120元減12元

·星巴克：大杯裝或以上手調飲品買一送一

·美心中菜：指定分店享主餐牌外賣自取7折

·必勝客：消費滿200元減20元

·稻香集團：提供半價脆皮吊燒雞

·客家好棧：早市88折（早上11時前結帳）

·百佳或旗下品牌門市：買指定產品滿128元享88折

·屈臣氏：會員買滿128元減18元

·惠康：精選自家品牌買滿88元可享88折

·日本城：買滿128元即減18元

·759阿信屋：全場貨品7折

·大生生活超市：買滿100元享9折

·奇華餅家：以正價買滿88元享8折

·樓上：指定滋補品及即食燕窩產品7折

3/ 用樂悠咭申請自動增值服務 獲100元增值額

即日起至2025年9月30日，為樂悠咭申請自動增值服務（經信用卡），並將自動增值額設定為500元或1000元，可獲100元八達通增值額。