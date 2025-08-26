黃澤林闖美網男單次圈　回顧Coleman網球之路【多圖】 (11:27)

黃澤林球壇之路

21歲 25/8/2025

黃澤林在美國網球公開賽男單首圈擊敗較自己世界排名高逾百位的美籍球手高華斯域（Aleksandar Kovacevic），闖入次圈。黃澤林次圈將面對世界排名第85位的澳洲籍球手阿當禾頓。

21歲 25/6/2025

黃澤林在溫布頓網球錦標賽外圍賽男單次圈不敵格魯吉亞籍球手巴士拿舒夫利，飲恨出局，但外圍賽次圈成績仍寫下港網歷史最佳溫網成人組成績。[相關報道]

20歲 25/3/2025

黃澤林出戰邁阿密網球公開賽男單32強，不敵阿當禾頓，雖無緣再晉一級，但已為香港網壇刻下歷史一頁。[相關報道]

19歲 25/6/2023

黃澤林在突尼斯職業巡迴賽奪得職業生涯首個男單冠軍，成為香港網壇第一人。[相關報道]

18歲 10/9/2022

黃澤林於2022美國網球公開賽創歷史。他在半準決賽撃敗來自瑞士的三號種子球手，成為香港首位打入大滿貫青年組男子單打項目四強的網球員。

17歲 黃澤林赴西班牙拿度網球學校（Rafa Nadal Academy）訓練

15歲 黃澤林開始參加職業賽

12歲 黃澤林成為「南華主席盃」歷來最年輕冠軍

8歲 黃澤林開始參加網球比賽

5歲 黃澤林頂替生病發燒的姊姊出席網球課，一試愛上網球

資料來源：明報報道