珍珠奶茶Q&A｜兒童飲珍珠奶茶影響長高？兒科醫生解答飲用注意 (09:13)

問：兒童飲珍珠奶茶會影響長高？

答：身體處理糖分與生長激素分泌是兩個不同機制。進食含糖食物後，身體會分泌胰島素調節血糖，但胰島素並非生長激素。生長激素分泌有其自然規律，生長激素水平的波幅不影響兒童最終身高。

兒童身高有很寬的正常範圍，增高速度有規律，最終高度主要與遺傳相關。無論以米飯、饅頭或麵包為主糧，不同種族兒童都能正常長高。真正影響增高的是長期缺乏蛋白質與熱量，這在當今香港社會極少見，反而是常見蛋白質與熱量過剩現象。以下的食物含有同等分量的蛋白質︰1杯牛奶，1隻雞蛋，1碗糙米飯。

問：兒童應否喝珍珠奶茶？

答：珍珠奶茶中的珍珠屬精煉澱粉質，飲料所用的奶一般含高脂肪，飽和脂肪或反式脂肪，而茶含咖啡因，甜味靠糖，亦可能有其他化學添加劑。偶爾喝珍珠奶茶無妨，惟不宜作為常規零食。經常飲用會增加每日熱量，若取代正餐更影響均衡營養。此外，經常喝凍飲亦可能會對腸胃有負面影響。

問：有什麼健康飲食建議，可取代珍珠奶茶？

答：如要取代喝珍珠奶茶，水果、無添加乾果是不錯的替代選擇。

醫生：兒童身高關鍵在於遺傳及飲食均衡

梁淑芳特別提醒，兒童身高關鍵在於遺傳和整體飲食均衡，非單一食物。與其限制特定食品，更應培養健康飲食習慣。珍珠奶茶對兒童具吸引力，偶然飲用無妨，家長不必過度擔心糖分抑制生長激素的說法。

文：蔡竣羲