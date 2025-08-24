明報新聞網
即時熱點

天文台取消所有熱帶氣旋警告信號 (12:11)

【12:11】天文台於中午12時10分取消所有熱帶氣旋警告信號。
中午12時，「劍魚」集結在香港之西南偏南約660公里，即在北緯17.3度，東經110.7度附近，預料向西移動，時速約18公里，橫過海南島以南海域。
本港地區下午及晚上天氣預測：大致多雲，有幾陣狂風驟雨，局部地區有雷暴。下午短暫時間有陽光。吹和緩至清勁偏東風，離岸及高地間中吹強風。海有湧浪。（天文台

【10:54】天文台表示，會在中午12時10分取消所有熱帶氣旋警告信號，並發出強烈季候風信號。

【09:02】一號戒備信號，現正生效。上午9時，颱風「劍魚」集結在香港之西南偏南約630公里，即在北緯17.4度，東經111.2度附近，預料向西移動，時速約18公里，移向海南島以南海域。本港地區今日（24日）天氣預測：大致多雲，有幾陣狂風驟雨及雷暴。日間短暫時間有陽光。最高氣溫約31°C。吹和緩至清勁偏東風，離岸及高地間中吹強風。海有湧浪。展望未來兩三日風勢逐漸緩和，短暫時間有陽光，仍有幾陣驟雨。

天文台早上7時45分表示，雖然「劍魚」過去數小時稍為增強，但繼續穩定向偏西方向遠離香港。當劍魚進一步遠離本港，對本港不再構成威脅時，天文台會取消所有熱帶氣旋警告信號。

