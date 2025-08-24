明報新聞網
素食月餅2025｜斑蘭椰子、紅棗麻糬、無花果果仁、陳皮豆沙　素食月餅選擇一文睇 (12:26)

今年中秋節是10月6日，坊間已開始預購月餅早鳥優惠，部分商店照顧茹素者推出純素或素食月餅。本文綜合部分素食月餅不同口味，供讀者參考。

The Cakery：素食迷你月餅禮盒──黑芝麻流心月餅、紅棗麻糬月餅及開心果麻糬月餅各2個（網上優惠價$385.2）【詳情

笑咪咪MeCakeKi：純素經典五仁迷你月餅（早鳥優惠價4件$158）、低糖純素十五年陳皮豆沙迷你月餅（早鳥優惠價4件$178）、低糖純素雙重奏月餅禮盒（早鳥優惠價6件$238）【詳情

Cocoparadise：純素斑蘭椰子月餅（早鳥優惠價4件$288）【詳情

素之樂（純素月餅）：松子仁芝麻月餅、八健果月餅、白蓮核桃心月餅、豆沙月餅、斑蘭蓮蓉月餅、tiramisu咖啡蓮蓉月餅、榴槤月餅、招牌五仁月餅、黑芝麻蓮蓉月餅、黑芝麻白蓮蓉月餅【詳情】，另有蛋素月餅及純素冰皮月餅。

九龍香格里拉香宮：香宮雙臻素月──迷你松子棗蓉月餅及迷你無花果果仁月餅各4個（早鳥優惠價$328.5）【詳情

奇華餅家：迷你純素雜莓果仁月（6個$208）【詳情

（資料以商戶最新公布為準）

創新月餅2025：茅台製桂花冰皮月餅　薑汁番薯糖水、楊枝甘露當月餅餡　威靈頓牛柳變月餅 

月餅早鳥優惠

月餅2025 素食月餅 純素月餅 月餅 中秋節

