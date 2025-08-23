夏季甲子園棒球沖繩高中首封王　沖繩民眾家中、商場睇直播街頭變「空城」 (19:01)

日本夏季甲子園（全國高中棒球錦標賽）決賽今日（23日）早上舉行，代表沖繩縣出戰的沖繩尚學高校，以比數3：1擊敗西東京代表日大三高校，奪得該校史上首個夏季甲子園冠軍，亦是沖繩時隔15年再有代表隊奪冠。比賽期間，沖繩民眾都留在家中或聚集在商場內觀看直播，當地街上一度不見人車，如同「空城」。
冠軍戰在當地時間今早10時於兵庫縣甲子園球場舉行，幾乎沖繩全縣市民都在電視前為沖繩尚學的球員打氣。有網民在社交媒體分享照片，可見今早10、11時許決賽進行期間，沖繩街上幾乎完全沒有行人也沒有汽車的蹤影；另一邊廂商場、食店或商店街上，民眾聚集邊打邊看電視直播 。另有網民上傳影片可見，沖繩尚學獲勝當刻，逼滿商場的人潮歡呼吶喊慶祝。
此前，沖繩尚學打入甲子園決賽後，當地已掀起「應援狂熱」，日本越洋航空（JTA）隨即宣布加開來回沖繩及大阪航班，讓沖繩人回鄉支持沖繩尚學。（NHK／中央社）
優勝が決まった瞬間の国道58号線松山交差点#甲子園#高校野球#沖縄尚学#優勝おめでとう#沖尚決勝経済調査 pic.twitter.com/sVZV6hGPRJ— ホテルニュー尾崎 (@ozaki_oki) August 23, 2025
イオンモール沖縄ライカム— Y(ﾕｰｷ) (@bbb_bgma) August 23, 2025
沖縄尚学、優勝の瞬間！！！
おめでとうー！！ pic.twitter.com/C4uCbaFuHJ