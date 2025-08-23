夏季甲子園棒球沖繩高中首封王　沖繩民眾家中、商場睇直播街頭變「空城」 (19:01)

冠軍戰在當地時間今早10時於兵庫縣甲子園球場舉行，幾乎沖繩全縣市民都在電視前為沖繩尚學的球員打氣。有網民在社交媒體分享照片，可見今早10、11時許決賽進行期間，沖繩街上幾乎完全沒有行人也沒有汽車的蹤影；另一邊廂商場、食店或商店街上，民眾聚集邊打邊看電視直播 。另有網民上傳影片可見，沖繩尚學獲勝當刻，逼滿商場的人潮歡呼吶喊慶祝。

此前，沖繩尚學打入甲子園決賽後，當地已掀起「應援狂熱」，日本越洋航空（JTA）隨即宣布加開來回沖繩及大阪航班，讓沖繩人回鄉支持沖繩尚學。（NHK／中央社）