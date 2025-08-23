明報新聞網
即時熱點

天文台：一號戒備信號至少維持至周日早上9時 (16:00)

【15:58】過去數小時，劍魚繼續穩定地向偏西方向移動，本港南部離岸及高地開始間中吹強風。按照現時預測，劍魚會在今晚（23日）最接近本港，於香港以南約500公里掠過，同時會進一步增強。今日餘下時間至明早（24日）本港南部及鄰近海域間中會受強風影響，天文台會密切監察本地風力變化。除非劍魚顯著地快速增強或採取較為偏北的路徑，否則一號戒備信號會至少維持至明日上午9時。

與劍魚相關的外圍雨帶正影響香港以南水域並逐漸靠近廣東沿岸，預料本港今晚及明日有幾陣狂風驟雨及雷暴，初時驟雨較多。海有湧浪，市民請遠離岸邊及停止水上活動。

【09:54】一號戒備信號現正生效。香港天文台表示，位於南海中部的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，並命名為劍魚。在上午9時，劍魚集結在香港之東南偏南約610公里，即在北緯17.2度，東經116.4度附近，預料向西移動，時速約25公里，大致移向海南島以南海域。

過去數小時，劍魚穩定地向偏西方向移動並逐漸增強，其強風區仍與廣東沿岸保持一定距離。一號戒備信號會至少維持至今日下午5時。預料劍魚會在今晚至明早於香港以南約500公里或以外掠過，屆時本港南部及鄰近海域間中吹強風，天文台會密切監察本地風力變化。（天文台）

相關字詞﹕天文台 熱帶風暴 劍魚 一號戒備信號

