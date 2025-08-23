短片：香港車仔展限定模型車吸引車迷　《頭文字D》AE86真車同場亮相 (11:38)

中山遊客高德謙為了車仔展特地請假來港參觀，並購買了限定模型車GT-R（R35）Top Secret Black Carbon及Honda Civic Type R（EK9），他表示為了心頭好排隊近1小時也值得。

本地品牌BM Creations負責人何俊鵬則表示，第5年參加車仔展，對人流有信心，為了展會推出2款限定模型車：Honda Civic EG6（Castrol #77）及Toyota Levin 101 Red（RHD），並分別取車名為「爆打姨芝綠茶」、「西冷LEVIN扒」，營造茶餐廳主題感覺，望吸引顧客。（採訪及拍攝：陳凱雯）

香港車仔展2025

日期：即日至8月24日

時間：中午12時至晚上8時

地點：灣仔合和酒店16樓Grand Ballroom（合和大禮堂）

票價：標準門票$20，傷殘人士、65歲或以上長者、身高1米以下小童均可免費入場；可即場購票或Klook購買