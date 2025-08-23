明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

短片：香港車仔展限定模型車吸引車迷　《頭文字D》AE86真車同場亮相 (11:38)

香港車仔展　限定模型車、真車同場亮相（採訪、拍攝及剪接：陳凱雯）

「香港車仔展2025」即日至8月24日在灣仔合和酒店16樓Grand Ballroom舉行，同場逾50個本地及國際品牌參展，發售限定模型車，吸引不少巿民及遊客到場。場內更展出多架真車，包括 《頭文字D》AE86、LAUREL C130，以及概念車Mini Cooper尾翼版香港的士，均與同款模型車互相輝映。

中山遊客高德謙為了車仔展特地請假來港參觀，並購買了限定模型車GT-R（R35）Top Secret Black Carbon及Honda Civic Type R（EK9），他表示為了心頭好排隊近1小時也值得。

本地品牌BM Creations負責人何俊鵬則表示，第5年參加車仔展，對人流有信心，為了展會推出2款限定模型車：Honda Civic EG6（Castrol #77）及Toyota Levin 101 Red（RHD），並分別取車名為「爆打姨芝綠茶」、「西冷LEVIN扒」，營造茶餐廳主題感覺，望吸引顧客。（採訪及拍攝：陳凱雯）

香港車仔展2025
日期：即日至8月24日
時間：中午12時至晚上8時
地點：灣仔合和酒店16樓Grand Ballroom（合和大禮堂）
票價：標準門票$20，傷殘人士、65歲或以上長者、身高1米以下小童均可免費入場；可即場購票或Klook購買

相關字詞﹕香港車仔展 模型車 頭文字D 香港車仔展2025 灣仔 好去處 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞