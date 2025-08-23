明報新聞網
即時熱點

處暑2025｜處暑「秋乏」渴睡易攰　中醫3湯水健脾安神強筋骨【附食譜】 (10:48)

今日（23日）是二十四節氣的處暑，註冊中醫師徐思濠表示，處暑時節季節轉換交替，容易出現「秋乏」（例如經常想睡覺，不想說話及反應變慢，身體易感疲倦，感覺四肢無力）；另一方面亦會出現食慾下降，容易腹瀉及大便稀溏的情況。徐思濠介紹3款湯水，可健脾、補氣或強筋骨，有助減輕秋乏的疲勞不適。

●酸棗仁圓肉安神湯（3至4人分量）

材料：酸棗仁3錢、淮山5錢、圓肉5錢、茯神1両、紅棗5粒、瘦肉半斤、清水2.5公升

做法：材料洗淨，瘦肉汆水，以水2.5公升煲1.5小時後，即可飲用。

功效：補血健脾、寧心安神、改善睡眠質素。適合夜睡不寧、多夢神疲者，有助減輕秋乏引致的疲勞不適。

●補氣西洋參石斛湯（3至4人分量）

材料：西洋參3錢、石斛3錢、淮山5錢、百合1両、蜜棗2粒、瘦肉半斤、清水2.5公升

做法：材料分別洗淨，瘦肉氽水，以清水2.5公升煲1.5小時後，即可飲用。

功效：補氣生津、健脾潤肺。適合精神疲乏、口乾舌燥、身熱多汗的人飲用。西洋參藥性偏涼，助清熱。體質偏寒者可以黨參代替西洋參，功效較平和。

●粉葛桑枝雞腳湯（3至4人分量）

材料：粉葛1斤、老桑枝5錢、牛大力1両、紅蘿蔔1個、蜜棗2粒、雞腳6隻、豬𦟌1斤、清水3公升

做法：材料分別洗淨，紅蘿蔔去皮切件，豬𦟌及雞腳汆水，以清水3公升煲2小時，加鹽調味，即可飲湯吃肉。

功效：強筋骨、祛濕清熱。有助改善秋乏引致的不適。體質偏寒者可先把洗淨切件後的粉葛在鑊中以中火略炒，減低寒涼使湯水更溫和。

（註：各人體質不同、食物過敏情況不同，倘有任何疑問，應先向註冊中醫師或家庭醫生查詢。）

文：葉志瀛

處暑養生方法（中醫動）

