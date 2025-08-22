明報新聞網
漬物DIY短片示範：酸辣醃蘿蔔【附營養師貼士】 (09:39)

漬物DIY短片示範：酸辣醃蘿蔔（拍攝及剪接︰呂婉怡）

胃口欠佳？漬物或醃製蔬菜較開胃，或許可刺激食慾味蕾。本文短片示範DIY自製「酸辣醃蘿蔔」，簡單容易，並由香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆（Annie）說明有什麼益處和注意事項。

酸辣醃蘿蔔食譜

材料：紅蘿蔔1條、白蘿蔔半條、蒜2粒、小米辣椒1條、花椒適量、鹽2克、糖5克、白醋20毫升

製法：材料洗淨，紅蘿蔔和白蘿蔔切條；蒜頭去皮切片；小米辣椒切碎（使用熟食砧板）。用鹽醃蘿蔔15分鐘至出水後洗淨（可用清水洗至少3遍，以免過鹹）。蘿蔔擠乾水分，放入已消毒的容器，加入調味料、蒜片、小米辣椒和花椒。倒入常溫食水浸過材料，密封，放入雪櫃冷藏一晚。

花椒蒜抗炎抗氧化

李杏榆表示，花椒和蒜有抗炎和抗氧化作用，紅蘿蔔含維他命Ａ和胡蘿蔔素，有助眼睛和皮膚健康。如果怕辣，可考慮用芫荽和葱粒代替辣椒及花椒。

正餐不宜只吃漬物

李杏榆重申，漬物只能當正餐的一部分，一餐之中不能只吃漬物，否則會營養不均衡。食用漬物時，只取出該次的食用分量；已取出但未食完的，不宜放回雪櫃。漬物在雪櫃存放時，應與生肉分開。注意：消化能力較差者慎食，辣椒不適合小朋友、孕婦或胃弱人士。

注意容器餐具消毒

‧ 煮沸殺菌：將餐具放在攝氏100度沸水中煮沸1分鐘以上

‧ 蒸氣殺菌：將餐具以攝氏100度之蒸氣加熱1分鐘以上

片圖文：呂婉怡

