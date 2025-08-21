軟餐漸普及　口味包括燒肉、粟米肉粒飯、月餅　坊間軟餐食品概覽 (17:28)

軟餐漸見普及，軟餐是為有吞嚥障礙患者而設的膳食，其外形或與食物相似，口感軟綿易被舌頭壓爛吞嚥。現時連鎖食肆例如大家樂、大快活均有售賣軟餐，社企軟膳點和KOLB·LIFE也有軟餐產品，口味多元，燒味、快餐店餸菜款式、應節食品也有，本文整理有關資訊。
●大家樂軟餐
·備有IDDSI標準（國際吞嚥障礙飲食標準）4級及6級選擇，適合不同咀嚼及吞嚥狀況需求
·部分軟餐口味包括：燒肉拼白切雞翼輕嚥料理（IDDSI等級4）糊狀$59、京都骨輕嚥料理（IDDSI等級6）軟質及一口量$59
[詳情]
●大快活軟餐
·符合照護食標準指引及IDDSI等級4
·大快活關愛長者咭/App會員優惠價：$49/盒、零售價：$58/盒
·部分軟餐口味包括：鮮茄豬扒飯、咖喱雞飯、忌廉粟米肉粒飯
[詳情]
●軟膳點軟餐
·提供便當、應節食品如月餅軟餐
·部分便當軟餐口味：薯仔炆雞拼南瓜排骨便當$72、窩蛋免治牛肉便當$72，兩者均符合IDDSI等級4（高稠度/泥狀）至等級5（細碎型）
·部分月餅軟餐口味：低糖蛋黄白蓮蓉x低糖蛋黄陳皮豆沙軟餐月餅（兩件裝）$128、低糖蛋黄白蓮蓉x開心果朱古力軟餐月餅（兩件裝）$128
[詳情]
●KOLB·LIFE軟餐
·部分軟餐口味包括：港式茶記沙爹牛肉$34（IDDSI標準等級4）、鳳爪排骨$34（照護食標準指引第5級）、椰香紫薯豆奶露$32（照護食標準指引第4級）
[詳情]
（如有更多軟餐資訊，歡迎電郵報料：按此）