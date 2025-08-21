軟餐漸普及　口味包括燒肉、粟米肉粒飯、月餅　坊間軟餐食品概覽 (17:28)

軟餐漸見普及，軟餐是為有吞嚥障礙患者而設的膳食，其外形或與食物相似，口感軟綿易被舌頭壓爛吞嚥。現時連鎖食肆例如大家樂、大快活均有售賣軟餐，社企軟膳點和KOLB·LIFE也有軟餐產品，口味多元，燒味、快餐店餸菜款式、應節食品也有，本文整理有關資訊。