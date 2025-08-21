電腦通訊節2025｜電腦節周五會展開鑼　$20搶無線耳機、飲水機 (09:38)

「香港電腦通訊節2025」將於8月22日至25日在灣仔會議展覽中心舉行，場內設有AI技術講座、未來生活虛擬體驗區、機械人體驗區等展區，並推出「$20快閃搶」活動，首日必搶限量商品包括滑鼠鍵盤套裝、無線耳機、路由器及飲水機等。電腦通訊節成人入場費35元【購票連結】，旅客出示旅遊證件可免費入場。
香港電腦通訊節2025
日期︰8月22日至8月25日
時間︰上午10時至晚上9時（25日提早至晚上7時結束）
地點︰灣仔香港會議展覽中心
票價︰35元（1米以下小童、65歲以上長者及持合資格傷殘人士登記證可免費入場）
展覽詳情︰www.hkccf-expo.com、香港電腦通訊節facebook
購票網站︰https://member.hkccf-expo.com/home
電腦節部分優惠（產品／優惠價／商舖展位）【詳情】
●Logitech G Cloud 雲端遊戲掌機 優惠價︰$1（原價︰$3099，四日限量1份）（展位︰C11-C20,D11-D20）
●JBL WAVE FLEX真無線耳機 優惠價︰$290（原價︰$599，每日限量3部）（展位︰H31-H34）
●Aspire Lite/AL14-32P-C3DY/N150/14" WUXGA IPS 手提電腦 優惠價︰$1999（原價︰$3598，每日限量2部）（展位︰J01-J02）
●XPower Ceres雙模無線藍芽智能靜音滑鼠 優惠價︰$170（原價︰$399，每日限量50部）（展位︰M31-M34）
●電腦通訊節優惠@P19展位：買3張B4travel上網卡送全球通充電器