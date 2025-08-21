明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

電腦通訊節2025｜電腦節周五會展開鑼　$20搶無線耳機、飲水機 (09:38)

「香港電腦通訊節2025」將於8月22日至25日在灣仔會議展覽中心舉行，場內設有AI技術講座、未來生活虛擬體驗區、機械人體驗區等展區，並推出「$20快閃搶」活動，首日必搶限量商品包括滑鼠鍵盤套裝、無線耳機、路由器及飲水機等。電腦通訊節成人入場費35元【購票連結】，旅客出示旅遊證件可免費入場。

香港電腦通訊節2025

日期︰8月22日至8月25日

時間︰上午10時至晚上9時（25日提早至晚上7時結束）

地點︰灣仔香港會議展覽中心

票價︰35元（1米以下小童、65歲以上長者及持合資格傷殘人士登記證可免費入場）

展覽詳情︰www.hkccf-expo.com香港電腦通訊節facebook

購票網站︰https://member.hkccf-expo.com/home

電腦節部分優惠（產品／優惠價／商舖展位）【詳情

●Logitech G Cloud 雲端遊戲掌機 優惠價︰$1（原價︰$3099，四日限量1份）（展位︰C11-C20,D11-D20）

●JBL WAVE FLEX真無線耳機 優惠價︰$290（原價︰$599，每日限量3部）（展位︰H31-H34）

●Aspire Lite/AL14-32P-C3DY/N150/14" WUXGA IPS 手提電腦 優惠價︰$1999（原價︰$3598，每日限量2部）（展位︰J01-J02）

●XPower Ceres雙模無線藍芽智能靜音滑鼠 優惠價︰$170（原價︰$399，每日限量50部）（展位︰M31-M34）

電腦通訊節優惠@P19展位：買3張B4travel上網卡送全球通充電器

*註︰產品價格及價惠以參展商公布為準

相關字詞﹕電腦通訊節 電腦節 電腦通訊節2025 優惠 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞