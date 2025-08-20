基孔肯雅熱｜家種植物可驅蚊？專家：氣味不足效果微　花盆積水反惹蚊蟲 (12:17)

驅蚊蟲植物氣味濃度低 倘積水反滋生蚊蟲

董青松表示，驅蚊蟲植物如薄荷、薰衣草、迷迭香等雖具有一定的驅蟲功效，但散發的氣味濃度很低，效果也低，不時地揉一下可能有短時間的效果，但在家僅種一、兩盆，實際效果甚微。她提醒，倘植物打理不當可能滋生蚊蟲，注意花盆底不要積水，保持乾爽，若是水種植物建議每三天換一次水。她補充，蚊子只要有一點積水，都能產卵繁殖。

香囊、蚊香、蚊怕水可防蚊

相比種植防蚊植物，董青松建議掛香包、香囊驅蟲、驅蚊，或使用蚊香和蚊怕水，有一定效果。她提及，有一種防蚊植物叫除蟲菊，含有除蟲菊酯，有殺滅蚊蟲效果，市面不少蚊香、蚊怕水含除蟲菊酯，或根據其化學成分所生產的類除蟲菊酯。

（中新社）

