明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

基孔肯雅熱｜家種植物可驅蚊？專家：氣味不足效果微　花盆積水反惹蚊蟲 (12:17)

基孔肯雅熱肆虐內地，部分民眾會選擇在家中擺放植物用作驅蚊，是否有效？廣西壯族自治區藥用植物園主任技師董青松表示，家中種一兩盆植物，散發的氣味濃度不足以形成有效驅蚊屏障，實際驅蚊效果甚微。

驅蚊蟲植物氣味濃度低　倘積水反滋生蚊蟲

董青松表示，驅蚊蟲植物如薄荷、薰衣草、迷迭香等雖具有一定的驅蟲功效，但散發的氣味濃度很低，效果也低，不時地揉一下可能有短時間的效果，但在家僅種一、兩盆，實際效果甚微。她提醒，倘植物打理不當可能滋生蚊蟲，注意花盆底不要積水，保持乾爽，若是水種植物建議每三天換一次水。她補充，蚊子只要有一點積水，都能產卵繁殖。

香囊、蚊香、蚊怕水可防蚊

相比種植防蚊植物，董青松建議掛香包、香囊驅蟲、驅蚊，或使用蚊香和蚊怕水，有一定效果。她提及，有一種防蚊植物叫除蟲菊，含有除蟲菊酯，有殺滅蚊蟲效果，市面不少蚊香、蚊怕水含除蟲菊酯，或根據其化學成分所生產的類除蟲菊酯。

（中新社）

驅蚊蟲／止痕實用資訊

蚊叮蟲咬預防紓癢方法 中醫教DIY草本蚊怕水、外敷草藥液、飲涼茶

蚊叮「鎅十字」可止痕？冰水梘液清洗可紓緩？皮膚科醫止痕4貼士

蠓咬皮膚痕癢腫痛或起水泡　冷敷梘液洗患處助止痕　蚊怕水含DEET可防蠓

牀蝨蟲咬皮膚痕癢紅腫　中醫教路：按穴止痕、金盞花水消炎

驅蚊防蠓慎選蚊怕水　驅蚊成分知多啲　小心溶膠毁衣物　嬰幼兒或不宜

相關字詞﹕防蚊 基孔肯雅熱 驅蚊 蚊蟲滋生 植物 除蟲菊 蚊患 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞