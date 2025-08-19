康文署秋季特色體驗營　雙子座流星雨觀測營、遊覽鯉魚門軍營古蹟及地質公園｜活動情報 (10:56)

康文署度假營地將於秋季起舉辦多個特色體驗營，包括雙子座流星雨觀測、遊覽鯉魚門軍營古蹟、萬宜水庫東壩及地質公園等。本文整理活動資訊，供讀者規劃行程參考，報名方法可留意康文署稍後公布。
康文署特色主題體驗營大集合（按開始報名日期排序）
春秋天文體驗營
地點：麥理浩夫人度假村、西貢天文公園
活動日期：10月4至5日、2026年2月7至8日（周六及周日）
報名日期：8月18日及12月19日起
詳情／活動海報資訊
地質公園萬宜遊
地點：麥理浩夫人度假村、萬宜水庫東壩
活動日期：11月1至2日、2026年1月17至18日（周六及周日）（宿營）
11月2日、2026年1月18日（周日）（日營）
報名日期：9月10日及12月1日起
鯉魚門軍營古蹟遊
地點：鯉魚門公園x香港抗戰及海防博物館實地考察
活動日期：11月15日（周六）、12月7日（周日）、2026年2月7日（周六）
報名日期：9月22日起
雙子座流星雨觀測營
地點：麥理浩夫人度假村
活動日期：12月13至14日（周六及周日）
報名日期：10月27日起
上窰民俗古蹟遊
地點：麥理浩夫人度假村、上窰民俗文物館
活動日期：2026年1月3至4日、2026年3月7至8日（周六及周日）（宿營）
2026年1月4日、2026年3月8日（周日）（日營）
報名日期：11月20日起
資料來源：康文署facebook