康文署秋季特色體驗營　雙子座流星雨觀測營、遊覽鯉魚門軍營古蹟及地質公園｜活動情報 (10:56)

康文署特色主題體驗營大集合（按開始報名日期排序）

春秋天文體驗營

地點：麥理浩夫人度假村、西貢天文公園

活動日期：10月4至5日、2026年2月7至8日（周六及周日）

報名日期：8月18日及12月19日起

詳情／活動海報資訊

地質公園萬宜遊

地點：麥理浩夫人度假村、萬宜水庫東壩

活動日期：11月1至2日、2026年1月17至18日（周六及周日）（宿營）

11月2日、2026年1月18日（周日）（日營）

報名日期：9月10日及12月1日起

鯉魚門軍營古蹟遊

地點：鯉魚門公園x香港抗戰及海防博物館實地考察

活動日期：11月15日（周六）、12月7日（周日）、2026年2月7日（周六）

報名日期：9月22日起

雙子座流星雨觀測營

地點：麥理浩夫人度假村

活動日期：12月13至14日（周六及周日）

報名日期：10月27日起

上窰民俗古蹟遊

地點：麥理浩夫人度假村、上窰民俗文物館

活動日期：2026年1月3至4日、2026年3月7至8日（周六及周日）（宿營）

2026年1月4日、2026年3月8日（周日）（日營）

報名日期：11月20日起

資料來源：康文署facebook