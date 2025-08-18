劍橋線上辭典新增Gen Z+α流行詞彙　Delulu、Tradwife、Broligarchy　你認識幾多個？ (18:31)

●Delulu：delusional（妄想）的縮寫，辭典定義為「相信不真實或不正確的事情，通常是因為你選擇相信」。Delulu約在十多年前出現，最初用作嘲笑K-pop粉絲，質疑他們妄想自己會跟偶像交往。TikTok流傳甚廣的詞句「delulu is the solulu（來自英文solution，解決方案）」，意指妄想實現願望，相關內容觀看次數高達數十億。澳洲總理阿爾巴尼斯早前曾在議會用「delulu with no solulu」來抨擊反對派。

●Tradwife：traditional wife的結合詞，提倡女性的傳統性別角色，反映了一種在Instagram和TikTok等社交媒體上有爭議的潮流。

●Skibidi：有「酷」或「糟糕」等多種意思，也可用作無特定意義的玩笑。這詞最初由YouTube頻道「Skibidi Toilet」推廣，與Alpha世代在網上沉迷於「腦癱」的無腦內容有關。

●Broligarchy：指科技產業男性領袖，辭典定義為「一小撮男人，尤其是擁有或參與科技企業的男人，他們極為富有且有強大權力，並擁有或渴望政治影響力」。這詞結合了「bro」（兄弟）和「oligarchy」（寡頭政治）。

●Ｍouse jiggler：居家工作（work from home）文化帶來「mouse jiggler」（滑鼠抖動器），指的是假裝工作時使用的裝置或軟件。

●Ｗork spouse：職場中兩個彼此幫助、信任的同事關係，spouse原指配偶之間的愛情和伙伴關係。（法新社/衛報/中央社）