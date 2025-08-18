明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

劍橋線上辭典新增Gen Z+α流行詞彙　Delulu、Tradwife、Broligarchy　你認識幾多個？ (18:31)

英國劍橋大學出版社周一（18日）公布，過去一年，劍橋線上辭典新增Gen Z及Gen α（Gen Alpha）世代流行詞彙，包括來自「delusional（妄想）」的「Delulu」、涉及傳統性別角色爭議的「tradwife」、形容科技產業男性領袖的「broligarchy」，以及居家工作催生出的字詞「mouse jiggler」等。劍橋辭典詞彙學習計劃經理Colin McIntosh說：「網路文化正在改變英語，觀察及記錄這些變化的過程非常有趣。」本文整合部分新加詞彙的意思，你又認識幾多個？

Delulu：delusional（妄想）的縮寫，辭典定義為「相信不真實或不正確的事情，通常是因為你選擇相信」。Delulu約在十多年前出現，最初用作嘲笑K-pop粉絲，質疑他們妄想自己會跟偶像交往。TikTok流傳甚廣的詞句「delulu is the solulu（來自英文solution，解決方案）」，意指妄想實現願望，相關內容觀看次數高達數十億。澳洲總理阿爾巴尼斯早前曾在議會用「delulu with no solulu」來抨擊反對派。

Tradwife：traditional wife的結合詞，提倡女性的傳統性別角色，反映了一種在Instagram和TikTok等社交媒體上有爭議的潮流。

Skibidi：有「酷」或「糟糕」等多種意思，也可用作無特定意義的玩笑。這詞最初由YouTube頻道「Skibidi Toilet」推廣，與Alpha世代在網上沉迷於「腦癱」的無腦內容有關。  

Broligarchy：指科技產業男性領袖，辭典定義為「一小撮男人，尤其是擁有或參與科技企業的男人，他們極為富有且有強大權力，並擁有或渴望政治影響力」。這詞結合了「bro」（兄弟）和「oligarchy」（寡頭政治）。

Ｍouse jiggler：居家工作（work from home）文化帶來「mouse jiggler」（滑鼠抖動器），指的是假裝工作時使用的裝置或軟件。

Ｗork spouse：職場中兩個彼此幫助、信任的同事關係，spouse原指配偶之間的愛情和伙伴關係。（法新社/衛報/中央社）

相關字詞﹕劍橋辭典 流行詞彙 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞