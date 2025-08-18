《Kpop獵魔女團》成Netflix最多觀看原創動畫片　《Kpop獵魔女團》有何吸引之處？ (17:46)

《Kpop獵魔女團》排行榜居首

．線上電影

《Kpop獵魔女團》是Netflix歷來觀看次數最多的原創動畫片，也是觀看次數第2高的英語電影。《Kpop獵魔女團》在首兩星期已有3300萬次觀看，曾榮登Netflix全球排行榜榜首，並在93個國家或地區中躋身排行榜前10名。《Kpop獵魔女團》在今日（18日）Netflix香港TOP 10電影中排行第一。

．音樂

根據Billboard公布，片中主題曲Golden，本周登上Billboard Hot 100榜首，成為第9首登上這個榜單冠軍的K-pop相關歌曲。

Spotify的數據顯示，《Kpop獵魔女團》電影原聲帶目前每月有超過4600萬聽眾，自7月3日當周起幾乎每周都穩居Spotify全球專輯周榜冠軍。

《Kpop獵魔女團》故事關於什麼?

故事與片名一樣，是圍繞韓國女團，故事講述K-pop 3人女子組合Huntrix（成員包括Rumi、Mira和Zoey），她們是世界的秘密守護者。除了舞台發揮魅力，她們還要保護歌迷免受超自然威脅，而冷酷的惡魔男團Saja Boys打算統治世界，與Huntrix展開對決。

《Kpop獵魔女團》有何吸引地方及成功之處?

這部動畫電影將動作元素與友誼、信任和堅守自我的故事融合，而成功關鍵更在於其音樂運用。電影聯合導演是韓裔加拿大人Maggie Kang，她從小就崇拜的韓國流行偶像，亦深受啟發。她在訪問中提到，希望歌曲能引起韓流粉絲的共鳴，融入韓流音樂領域，認為與韓國音樂製作人合作非常重要。

韓國流行音樂是這部電影的核心，Huntrix這支偶像組合的音樂成為抵禦黑暗勢力的超自然武器。在歐洲關注韓國文化的評論人Lashai Ben Salmi認為：「其他動畫電影的歌曲通常只是作為噱頭，而這部電影的音樂融入故事中，加強了情節。」（BBC／Netflix／中央社）