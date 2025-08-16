明報新聞網
即時熱點

西芹有益心血管健康助控體重　食西芹令皮膚敏感？營養師解謎 (11:51)

西芹既可煮成家常小菜，又能榨汁飲用，西芹有什麼營養價值？食西芹與飲西芹汁是否也可有效攝取營養？註冊營養師陸肇麟接受明報電子平台組訪問，講解西芹益處。

Q：西芹有什麼益處？
陸肇麟表示，西芹有以下營養益處：
1.低熱量，每100克僅15卡路里。
2.含豐富維他命A，對視力及皮膚健康有益。
3.含豐富鉀質，有助維持心血管健康及血壓。
4.含膳食纖維，可助腸道蠕動，維持腸道健康，亦可增加飽肚感，有助體重管理。
5.西芹含抗氧化物「芹菜素」，有初步研究顯示，芹菜素有抗發炎及改善抑鬱症狀功效。

Q：西芹炒煮食用vs.榨汁，是否也可有效攝取營養？
陸肇麟建議，吃西芹較飲西芹汁好，原因如下：
·製作西芹汁若會隔渣，許多營養素留在西芹渣。
·有研究顯示，西芹在榨汁期間與空氣接觸時間久了，導致營養素流失，例如是容易氧化的維他命C。
陸肇麟補充，西芹汁亦有好處，因其本身糖分不高，是一個健康飲品選擇，可助補充水分。

Q：食西芹可致皮膚紅腫敏感？
陸肇麟表示，多年前曾有醫學報告稱大量食用西芹的根，會令肌膚較易變紅腫，但當中無表明食用西芹的分量，而此情況亦極少會發生。此外，外國曾有人因皮膚長期接觸西芹，令皮膚敏感，出現紅腫。上述情況與西芹含補骨脂素有關，惟一般人食用西芹不會出現相關情況。

文：葉志瀛

