西芹有益心血管健康助控體重　食西芹令皮膚敏感？營養師解謎 (11:51)

Q：西芹有什麼益處？

陸肇麟表示，西芹有以下營養益處：

1.低熱量，每100克僅15卡路里。

2.含豐富維他命A，對視力及皮膚健康有益。

3.含豐富鉀質，有助維持心血管健康及血壓。

4.含膳食纖維，可助腸道蠕動，維持腸道健康，亦可增加飽肚感，有助體重管理。

5.西芹含抗氧化物「芹菜素」，有初步研究顯示，芹菜素有抗發炎及改善抑鬱症狀功效。

Q：西芹炒煮食用vs.榨汁，是否也可有效攝取營養？

陸肇麟建議，吃西芹較飲西芹汁好，原因如下：

·製作西芹汁若會隔渣，許多營養素留在西芹渣。

·有研究顯示，西芹在榨汁期間與空氣接觸時間久了，導致營養素流失，例如是容易氧化的維他命C。

陸肇麟補充，西芹汁亦有好處，因其本身糖分不高，是一個健康飲品選擇，可助補充水分。

Q：食西芹可致皮膚紅腫敏感？

陸肇麟表示，多年前曾有醫學報告稱大量食用西芹的根，會令肌膚較易變紅腫，但當中無表明食用西芹的分量，而此情況亦極少會發生。此外，外國曾有人因皮膚長期接觸西芹，令皮膚敏感，出現紅腫。上述情況與西芹含補骨脂素有關，惟一般人食用西芹不會出現相關情況。

文：葉志瀛

