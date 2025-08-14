明報新聞網
即時熱點

消委會．開學買鞋｜需要買大一個碼？鞋底愈重愈好？消委會：鞋過大或令兒童腳部難放鬆【附試鞋三注意】 (17:00)

新學年來臨，家長為小朋友選購新學鞋時有什麼要注意？買鞋時需選擇大一個尺碼？鞋底愈重愈好？消委會與香港物理治療師學會會長胡存孝解答有關兒童買鞋迷思。

問：兒童的腳長大得快，買鞋時需選擇大一個尺碼？
答：不建議。如果鞋內有過多空間，腳會經常在鞋內滑動，兒童會不自覺用腳掌肌肉和腳趾抓緊鞋身，以減低滑動，令腳部不能放鬆。滑動亦會增加腳部與鞋磨擦，增加皮膚磨損機率。建議鞋頭空間最多預算為兒童一隻手指頭的大小，即約0.5至1厘米。太緊窄也不適宜，會妨礙腳部正常發育。

問：鞋頭圓或尖較好？
答：鞋頭不建議太尖，鞋頭空間太窄或致拇趾外翻，阻礙發育，建議穿着圓頭或闊頭鞋。

問：鞋身軟硬怎樣選？
答：鞋身較前位置宜較柔軟，讓鞋底在步行時能隨腳掌自然屈曲，且物料密度應較低，讓腳掌受壓分佈更平均。相反，鞋底腳跟位置的物料密度應較高，以提升耐磨程度和穩定性。鞋較後部分不宜太軟，讓穿着者能站穩，亦不易扭傷。

問：鞋底愈重愈好？
答：視乎用途。上學日常走動，防滑和防震未有太大需要。若物料較堅固，鞋可能會較重身。

問：多久換一次鞋？
答：4至13歲兒童約4個月腳部會長大半碼。更換頻率視乎成長速度，家長或需預算每年買2對鞋。

試鞋三注意
1. 親身試穿，站立並行走，留意鞋有否頂着腳趾。
2. 做出日常動作，如蹲下看有否頂着腳。
3. 將鞋拿上手試試能否輕易把鞋頭屈曲，一般最能屈摺的位置應該在鞋前掌對下三分之一的位置。

資料來源：消委會、香港物理治療師學會會長胡存孝

消委會 皮鞋 開學 買鞋 試鞋

