Circle K雪糕杯低至$6件　7-Eleven雪糕啤酒滿$100七五折　大家樂雞髀茶餐$22｜著數情報 (18:35)

●Circle K（OK便利店）[詳情]

即日至8月17日

·雀巢雪糕杯/脆皮樂/旺寶 $42/7件（平均每件$6）

·雙葉四季春奶蓋珍珠雪條 $30/3件（平均每件$10）

·麥提莎朱古力/黑朱古力90克 $18/件

·山九水產蟹肉魚肉條/SUGURU芝士魷魚魚肉條 $9/件

·維他新鮮茶（各款）480毫升 $9/件

·雀巢茶品/美粒果/水動樂（各款）420至500毫升 $8/件

·青島啤酒白啤500毫升 $10/件

·麒麟一番搾啤酒500毫升四罐裝 $40/件

●大家樂茶餐[詳情]

即日至8月15日

·金蜜雞翼＋脆炸雞髀 $22

·紅豆冰 $1（註：只限Club100會員）

●7-Eleven

8月14日至8月16日

到7-Eleven購買任何雪糕、急凍食品及啤酒滿$100或以上，享七五折，部分產品如下：

·Movenpick雪糕/雪葩100毫升，原價$100/4杯，折實價$75/4杯（平均$18.8/杯）

·Häagen-Dazs迷你杯（不包括日本版），原價$118/6杯，折實價$88.5/6杯（平均$14.8/杯）

·雀巢甜筒（不包括奶油啤酒味），原價$68/9支，折實價$51/9支（平均$5.7/支）

·維記雪米糍兩粒裝（各款），原價$24/3件，折實價$18/3件（平均$6/件）

·朝日超爽啤酒／朝日啤酒500毫升大罐裝，原價$9/罐，折實價$6.8/罐