即時熱點

一號戒備信號生效　天文台：受楊柳外圍下沉氣流影響　氣溫料35°C以上　今晚至明早評估發三號風球否 (08:42)

【08:41】天文台於上午8時40分發出一號戒備信號。上午8時，強颱風楊柳集結在高雄之東南偏東約190公里，預料向西北偏西移動，時速約28公里，大致移向台灣南部。

天文台表示，楊柳在今日大部分時間與本港保持超過400公里距離，一號戒備信號會在今日日間維持。受楊柳的外圍下沉氣流影響，預料本港今日部分地區極端酷熱，氣溫可達35°C或以上，而高溫觸發的驟雨及狂風雷暴亦會在今日稍後影響廣東地區及珠江口一帶。

由於楊柳移動速度較快，按照現時預測路徑，楊柳將於晚間在福建南部至廣東東部一帶再次登陸，屆時本港離岸及高地風力會逐漸增強，天文台會視乎楊柳與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在今晚至明早（14日）改發三號強風信號。楊柳會在明日早上最接近香港。受其雨帶影響，本港明日會有狂風大驟雨及雷暴。

【06:15】按照現時預測，強颱風楊柳會在未來兩三小時進入本港800公里範圍，天文台會在今日（13日）上午8時40分發出一號戒備信號。受楊柳的外圍下沉氣流影響，今日日間廣東地區天氣酷熱，而高溫觸發的驟雨會在今日稍後影響該區。隨着楊柳明日（14日）在廣東東部至福建南部一帶登陸，其相關雨帶會較為接近廣東沿岸，本港明日會有狂風大驟雨及雷暴，海有湧浪。

天文台會視乎楊柳與珠江口的距離、強度及本地風力變化，評估是否需要在今日稍後至明日初時改發更高熱帶氣旋警告信號。

相關字詞﹕天氣速遞 天氣 楊柳

