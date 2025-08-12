明報新聞網
即時熱點

涼感衣Q&A ｜涼感衣可降溫幾度？紡織系教授5貼士教揀涼感衣 (08:46)

炎炎夏日，不少服裝品牌均推出涼感衣物。穿涼感衣是否可助降溫？選購涼感衣有何注意？是否人人適合穿着？香港理工大學時裝及紡織學院副院長及教授葉曉雲接受明報電子平台組訪問，解答有關涼感衣的常見問題，分享挑選涼感衣貼士。

問：穿涼感衣可助降溫？降溫幾多度？
答：涼感衣在冷氣環境或濕度低且有風的戶外最有效。在室內，纖維中的涼感劑令體感涼爽更明顯，可降低體感溫度約1-3°C。戶外體溫較高，溫差容易較大，降溫效果約2-5°C，倘濕度低且有風，涼感衣吸濕排汗、加速水分蒸發的效果更顯著。若悶熱無風效果則較弱。

問：為何涼感衣可降溫？ 
涼感衣涉及不同科學原理與技術應用，如採用吸熱導熱性強的合成纖維，如聚酯纖維（Polyester）和尼龍，能快速吸收熱量並散逸，或添加涼感助劑，如玉石粉和木糖醇，透過吸熱反應或刺激皮膚冷覺感受器產生涼感。另外，纖維經親水劑處理後，能快速吸走汗水，利用蒸發散熱帶走熱量。

問：涼感衣適合穿着做運動？
答：涼感衣如透氣排汗佳，適合中低強度運動（如瑜伽、慢跑），長時間高強度運動可能因汗水飽和失效，如登山、跑步或身處高濕度悶熱環境，宜選擇專用戶外品牌衣物。

問：涼感衣有穿着期限？
答：有，涼感材質會隨洗滌和摩擦逐漸脫落，降低導濕排汗功能，而汗垢、柔順劑殘留堵塞布料孔隙，影響散熱效率。當觸摸時無涼感、出汗後易黏皮膚，或洗後仍有異味或硬化時，建議更換。

問：清洗涼感衣有何注意？
答：清洗時宜手洗或放入洗衣袋，不宜用柔順劑，避免強力脫水。清洗後避開直曬，宜陰乾，減少紫外線傷害。 

挑選涼感衣5貼士
1. 戶外活動優先選淺色及UPF50+防曬設計的涼感衣，白色或淺色布料比深色更能反射可見光，減少熱吸收更涼爽。

2. 部分涼感衣有化學涼感劑（如木糖醇、薄荷醇、雲母），皮膚敏感者建議選無化學涼感劑的天然材質，可查看標示確認。

3. 購買涼感衣可用手背摩擦布料約10秒，感受是否有持續涼感，而非單純光滑觸感。

4. 連鎖店基礎款涼感衣適合日常短時間使用，倘登山、跑步或於高濕度悶熱環境活動，建議選擇專用戶外品牌衣物。

5. 宜選擇「吸濕排汗」功能涼感衣，可查看標示確認。

文：陳凱雯

相關字詞﹕涼感衣 涼感 夏天 編輯推介 熱門HOTPICK

