涼感衣Q&A ｜涼感衣可降溫幾度？紡織系教授5貼士教揀涼感衣 (08:46)

問：穿涼感衣可助降溫？降溫幾多度？

答：涼感衣在冷氣環境或濕度低且有風的戶外最有效。在室內，纖維中的涼感劑令體感涼爽更明顯，可降低體感溫度約1-3°C。戶外體溫較高，溫差容易較大，降溫效果約2-5°C，倘濕度低且有風，涼感衣吸濕排汗、加速水分蒸發的效果更顯著。若悶熱無風效果則較弱。

問：為何涼感衣可降溫？

涼感衣涉及不同科學原理與技術應用，如採用吸熱導熱性強的合成纖維，如聚酯纖維（Polyester）和尼龍，能快速吸收熱量並散逸，或添加涼感助劑，如玉石粉和木糖醇，透過吸熱反應或刺激皮膚冷覺感受器產生涼感。另外，纖維經親水劑處理後，能快速吸走汗水，利用蒸發散熱帶走熱量。

問：涼感衣適合穿着做運動？

答：涼感衣如透氣排汗佳，適合中低強度運動（如瑜伽、慢跑），長時間高強度運動可能因汗水飽和失效，如登山、跑步或身處高濕度悶熱環境，宜選擇專用戶外品牌衣物。

問：涼感衣有穿着期限？

答：有，涼感材質會隨洗滌和摩擦逐漸脫落，降低導濕排汗功能，而汗垢、柔順劑殘留堵塞布料孔隙，影響散熱效率。當觸摸時無涼感、出汗後易黏皮膚，或洗後仍有異味或硬化時，建議更換。

問：清洗涼感衣有何注意？

答：清洗時宜手洗或放入洗衣袋，不宜用柔順劑，避免強力脫水。清洗後避開直曬，宜陰乾，減少紫外線傷害。

挑選涼感衣5貼士

1. 戶外活動優先選淺色及UPF50+防曬設計的涼感衣，白色或淺色布料比深色更能反射可見光，減少熱吸收更涼爽。

2. 部分涼感衣有化學涼感劑（如木糖醇、薄荷醇、雲母），皮膚敏感者建議選無化學涼感劑的天然材質，可查看標示確認。

3. 購買涼感衣可用手背摩擦布料約10秒，感受是否有持續涼感，而非單純光滑觸感。

4. 連鎖店基礎款涼感衣適合日常短時間使用，倘登山、跑步或於高濕度悶熱環境活動，建議選擇專用戶外品牌衣物。

5. 宜選擇「吸濕排汗」功能涼感衣，可查看標示確認。

文：陳凱雯