鼻塞Q&A｜夏天冷氣房內外溫差大易致鼻塞　中醫：半夜上廁所宜披外衣【附紓鼻塞貼士】 (12:35)

Q.鼻塞一般成因是什麼？

鼻塞成因甚多，包括外傷、神經或鼻骨受損；另外，患病亦會誘發鼻塞，若因患病而鼻塞，成因可分為外邪和內邪兩種，內邪是指過度情志造成，外邪則是環境、飲食等外在因素，例如夏天室內外溫差大，會容易引發鼻塞。

Q.夏天室內外溫差大，如何引發鼻塞？

在中醫角度，溫差是外邪一種，鼻最先對外邪有反應。夏天較多溫差大的場合，例如由酷熱的街道行入冷氣強勁的商場、早上起牀由冷氣房間進入沒有冷氣或室溫較高的廁所，又或早上由被窩中起牀後，身體由溫暖的被窩、再接觸到房間的冷氣。夏天會有較多的以上情況，因此較易引致鼻塞。

Q.如何紓緩鼻塞？

建議按壓鼻孔兩側的迎香穴和四白穴可以即時紓鼻塞。按壓時可以指甲按壓穴位，心中默念十聲，重複數次。如身體虛弱，亦可以再按壓額角的太陽穴和頭頂的百會穴。另可用以下食療或茶飲幫助紓鼻塞：

1. 用3片薄荷、小量荊芥、1片檸檬，加熱水焗10分鐘；飲用前可以先聞，嘗試以氣味通鼻，再加適量黃糖飲用。

2. 用3至5片北芪焗水30分鐘，加適量黃糖飲用。

文：卓朗為