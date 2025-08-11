鼻塞Q&A｜夏天冷氣房內外溫差大易致鼻塞　中醫：半夜上廁所宜披外衣【附紓鼻塞貼士】 (12:35)

夏天室內外溫差大，香港中文大學中醫學院客座副教授、註冊中醫林冠傑接受明報電子平台組訪問時表示，這對體質虛弱的人或會誘發鼻塞，鼻塞其中一個原因是「外邪」所致，他建議在半夜上廁，由冷氣房間前往沒冷氣的洗手間前，亦要披上外衣，免身體被「外邪」入侵，繼而引發鼻塞等問題。本文整理林冠傑解答有關鼻塞的成因、預防及紓緩方法。
Q.鼻塞一般成因是什麼？
鼻塞成因甚多，包括外傷、神經或鼻骨受損；另外，患病亦會誘發鼻塞，若因患病而鼻塞，成因可分為外邪和內邪兩種，內邪是指過度情志造成，外邪則是環境、飲食等外在因素，例如夏天室內外溫差大，會容易引發鼻塞。
Q.夏天室內外溫差大，如何引發鼻塞？
在中醫角度，溫差是外邪一種，鼻最先對外邪有反應。夏天較多溫差大的場合，例如由酷熱的街道行入冷氣強勁的商場、早上起牀由冷氣房間進入沒有冷氣或室溫較高的廁所，又或早上由被窩中起牀後，身體由溫暖的被窩、再接觸到房間的冷氣。夏天會有較多的以上情況，因此較易引致鼻塞。
Q.如何紓緩鼻塞？
建議按壓鼻孔兩側的迎香穴和四白穴可以即時紓鼻塞。按壓時可以指甲按壓穴位，心中默念十聲，重複數次。如身體虛弱，亦可以再按壓額角的太陽穴和頭頂的百會穴。另可用以下食療或茶飲幫助紓鼻塞：
1. 用3片薄荷、小量荊芥、1片檸檬，加熱水焗10分鐘；飲用前可以先聞，嘗試以氣味通鼻，再加適量黃糖飲用。
2. 用3至5片北芪焗水30分鐘，加適量黃糖飲用。