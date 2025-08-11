明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

鼻塞Q&A｜夏天冷氣房內外溫差大易致鼻塞　中醫：半夜上廁所宜披外衣【附紓鼻塞貼士】 (12:35)

夏天室內外溫差大，香港中文大學中醫學院客座副教授、註冊中醫林冠傑接受明報電子平台組訪問時表示，這對體質虛弱的人或會誘發鼻塞，鼻塞其中一個原因是「外邪」所致，他建議在半夜上廁，由冷氣房間前往沒冷氣的洗手間前，亦要披上外衣，免身體被「外邪」入侵，繼而引發鼻塞等問題。本文整理林冠傑解答有關鼻塞的成因、預防及紓緩方法。

Q.鼻塞一般成因是什麼？
鼻塞成因甚多，包括外傷、神經或鼻骨受損；另外，患病亦會誘發鼻塞，若因患病而鼻塞，成因可分為外邪和內邪兩種，內邪是指過度情志造成，外邪則是環境、飲食等外在因素，例如夏天室內外溫差大，會容易引發鼻塞。

Q.夏天室內外溫差大，如何引發鼻塞？
在中醫角度，溫差是外邪一種，鼻最先對外邪有反應。夏天較多溫差大的場合，例如由酷熱的街道行入冷氣強勁的商場、早上起牀由冷氣房間進入沒有冷氣或室溫較高的廁所，又或早上由被窩中起牀後，身體由溫暖的被窩、再接觸到房間的冷氣。夏天會有較多的以上情況，因此較易引致鼻塞。

Q.如何紓緩鼻塞？
建議按壓鼻孔兩側的迎香穴和四白穴可以即時紓鼻塞。按壓時可以指甲按壓穴位，心中默念十聲，重複數次。如身體虛弱，亦可以再按壓額角的太陽穴和頭頂的百會穴。另可用以下食療或茶飲幫助紓鼻塞：

1. 用3片薄荷、小量荊芥、1片檸檬，加熱水焗10分鐘；飲用前可以先聞，嘗試以氣味通鼻，再加適量黃糖飲用。

2. 用3至5片北芪焗水30分鐘，加適量黃糖飲用。

文：卓朗為

相關字詞﹕夏天 鼻塞 外邪 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞