美白｜中醫推介兩款美白花茶　促進血液循環改善膚色 (10:30)

1.美白三花茶（適合寒底人士）

材料：茉莉花3錢、素馨花3錢、玫瑰花3錢、清水500毫升

製法：所有材料洗淨，放入杯中茶隔內。注入500毫升熱開水，蓋上杯蓋，焗5分鐘，待聞到花香後即可飲用。

功效：以上三種花均有「疏肝解郁」之效，能助肝氣疏泄，肝為氣血運行的樞紐，氣血通暢，自然皮膚紅潤，疏泄肝氣更可使心情開朗，有解鬱功效。此外，茉莉花及玫瑰花均能清除羥自由基（亦稱氫氧自由基，具強氧化性），更有抗氧化的功效。而素馨花及玫瑰花能擴張血管，從而增加血液流量，使肌膚充盈。

2.美白抗黑茶（適合熱底人士）

材料：杭菊花3錢、銀杏葉3錢、桑白皮2錢、清水500毫升

製法：先將銀杏葉、桑白皮剪成細片，把所有材料洗淨備用。把銀杏葉、桑白皮放入杯中茶隔內，注入500毫升熱開水，蓋上杯蓋，焗30-40分鐘；最後放入杭菊花，焗5分鐘，待聞到花香後即可飲用。

功效：銀杏葉有斂肺之效，而桑白皮則有瀉肺之功。兩者合用有助肺氣宣（上升）降（下降），使肺氣運作得以平衡。若肺氣不暢，便不能幫助血液運行，肌膚會黯淡無光。杭菊花有疏肝平肝的功效，使氣血通暢，讓人紅光滿面。此茶能增加血流速度，改善面部膚色，從而達致白裏透紅。另外，以上三藥合用能抑制超氧陰離子自由基及酪氨酸酶，由於兩者能促使酪氨酸酶羥化成多巴，從而發生一系列化學反應而形成黑色素，因此三藥有助美白。

（註：各人體質不同、食物過敏情況不同，倘有任何疑問，應先向註冊中醫師或家庭醫生查詢。〕

文：葉志瀛