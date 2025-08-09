明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

譚仔三哥App會員$30一餸米線、小食$6起　7-Eleven推維記、Dreyer's雪糕優惠｜著數情報 (13:44)

不同食肆及便利店近日推出優惠，本文整理如下：

譚仔三哥米線
譚仔三哥米線8月11至31日期間推出多項手機App會員限定優惠。 [詳情
．$30自選一餸米線──8月11至17日，上午10時半至下午5時，供應$30自選一餸米線，22款指定食材及7款湯底可選。
．$40過小橋米線── 8月18至24日，上午10時半至下午5時供應$40過小橋米線。
．$49過橋米線──8月25至31日，上午10時半至下午5時供應$49過橋米線，有17款食材。
．小食$6起── 8月11至31日，下午5時後小食$6起，包括$6手拍青瓜/雲耳/皮蛋（1人份）、$8口水雞翼（1人份）、$12土匪雞翼2隻或香烤豬頸肉
．派發8折電子優惠券──周六及周日消費滿$100，憑8折電子優惠券可享8折，電子優惠券於8月16日、23日及30日向於前一天晚上11時59分前完成登記的會員派發

7-Eleven（7-11）
即日至8月12日，7-Eleven推出多項優惠。 [詳情]
．$118 9件Dreyer's D-COLLECTION雪糕杯/扭紋脆筒/脆皮雪糕批（不包括心形系列）
．$60 10件維記甜筒（各款）/雪米糍（各款）/雪糕杯（咖啡/鮮牛奶/豆腐味/特濃朱古力軟心）
．$50 2盒維記鮮牛奶946毫升盒裝

大家樂
．$99老火湯二人套餐── 即日至8月11日，晚市供應$99老火湯二人套餐，包括2客原煲老火湯、蜜汁叉燒、2款是日小菜（加$10可以升級轉配原條蒸魚）、2客白飯及中國茶 [詳情]

註：資料以店方公布為準

相關字詞﹕著數情報 便利店優惠 大家樂 連鎖快餐優惠 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞