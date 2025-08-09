譚仔三哥App會員$30一餸米線、小食$6起　7-Eleven推維記、Dreyer's雪糕優惠｜著數情報 (13:44)

譚仔三哥米線

譚仔三哥米線8月11至31日期間推出多項手機App會員限定優惠。 [詳情]

．$30自選一餸米線──8月11至17日，上午10時半至下午5時，供應$30自選一餸米線，22款指定食材及7款湯底可選。

．$40過小橋米線── 8月18至24日，上午10時半至下午5時供應$40過小橋米線。

．$49過橋米線──8月25至31日，上午10時半至下午5時供應$49過橋米線，有17款食材。

．小食$6起── 8月11至31日，下午5時後小食$6起，包括$6手拍青瓜/雲耳/皮蛋（1人份）、$8口水雞翼（1人份）、$12土匪雞翼2隻或香烤豬頸肉

．派發8折電子優惠券──周六及周日消費滿$100，憑8折電子優惠券可享8折，電子優惠券於8月16日、23日及30日向於前一天晚上11時59分前完成登記的會員派發

7-Eleven（7-11）

即日至8月12日，7-Eleven推出多項優惠。 [詳情]

．$118 9件Dreyer's D-COLLECTION雪糕杯/扭紋脆筒/脆皮雪糕批（不包括心形系列）

．$60 10件維記甜筒（各款）/雪米糍（各款）/雪糕杯（咖啡/鮮牛奶/豆腐味/特濃朱古力軟心）

．$50 2盒維記鮮牛奶946毫升盒裝

大家樂

．$99老火湯二人套餐── 即日至8月11日，晚市供應$99老火湯二人套餐，包括2客原煲老火湯、蜜汁叉燒、2款是日小菜（加$10可以升級轉配原條蒸魚）、2客白飯及中國茶 [詳情]

註：資料以店方公布為準