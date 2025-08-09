明報新聞網
即時熱點

深圳好去處｜暑假5大玩樂點　麥當勞博物館、Minions展、錦繡中華夜場玩水看表演 (12:39)

暑假即將進入尾聲，大家不妨到深圳走一轉，來個快閃行程。本文整理深圳多個好去處，打卡、玩水、看表演應有盡有。

1.  全國首間麥當勞博物館 
內地首間麥當勞博物館「麥麥博物館」已於深圳下梅林開幕，以鮮黃及鮮紅色為主，處處是玩味十足的打卡點，包括館外十分搶眼的「巨無霸天梯」。館內亦展出1950年代漢堡包包裝盒、初代麥當勞玩具，以及麥當勞初代懷舊物品等。

時間：每日上午10時45分至晚上8時（逢周一閉館） 
地址：福田區下梅林梅麗路9號（A park L2-09） 
地鐵：地鐵9號線下梅林站A出口步行50米 
入場方式：於麥當勞微信小程序或App進入「麥麥商城」，預約購買麥麥博物館套餐（28元人民幣，包含一份套餐及博物館門票一張）。因定位所限，建議身在深圳才預約

2. Minions「蕉個萌友」主題展 
深圳灣后海匯商場正舉辦Minions主題展，現場可看到3米高巨型Minions、1:1電影經典場景打卡，現場還有扭蛋機、體感遊戲等互動體驗。

日期：即日至10月7日 
地點：后海匯商場L2中庭 
地鐵：2號 / 11號 /13號線后海站A2出口 
門票：免費入場

3.「霸主重生」大型恐龍展 
深圳科技館打造沉浸式恐龍世界，展出100多個恐龍骨架模型，現場可體驗考古挖掘、與迅猛龍NPC互動等，適合一家大細去參觀。

日期時間：即日至11月2日（逢周一閉館） 
周二至周五：上午10時至下午5時 
周六日及法定節假日：上午9時30分至下午6時 
門票：23元人民幣（1米以下小童免費） 
地址：深圳科技館（光明區）2樓臨時展廳B

4. 甘坑古鎮「花月夜」燈會 
甘坑古鎮推出暑期盛宴活動，場內有四大主題燈展、夏日納涼戲水體驗等活動，日間有捕魚、竹筏山歌等表演活動，夜晚可觀賞非遺打鐵花、火壺水上飛人騷、燈展與水霧舞蹈表演等。

時間：即日至8月31日 
門票：38元人民幣 
交通：龍崗區吉華街道甘李路18號 
地鐵：乘搭10號線甘坑站B出口，步行至甘坑古鎮。

5.  錦繡中華2025「盛夏狂歡慶典」 
暑假增設夜場，由黃昏玩到晚上，活動包括傣族潑水狂歡派對、彝族火把巡遊，絕技騷及歌舞表演等。

日期時間：即日起至8月31日（上午10時至晚上10時） 
門票：暑期夜場特惠票：每人79元人民幣（只限身高1.2米以上人士，需提前1天購買） 
暑期夜場票：每人99元人民幣（只限身高1.2米以上人士，當天購買） 
暑期親子全日特惠票：239元人民幣（一大一小） 
地址：深圳市深南大道9005號 
地鐵：1號線華僑城站D出口

相關字詞﹕深圳 暑假 好去處 麥當勞 編輯推介

